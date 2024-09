Galatasaray, ecco cosa fa Osimhen in Curva con i suoi nuovi tifosi: le immagini sono virali (VIDEO)

Dopo la vittoria del Galatasaray contro il Rizespor, Victor Osimhen è stato protagonista di un gesto che è diventato subito virale.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto il Bologna ed il Parma, è pronto per scendere di nuovo in campo. Gli azzurri, infatti, domani scenderanno in campo per sfidare all’Unipol Domus il Cagliari guidato da Davide Nicola. Quella contro i sardi, di fatto, sarà una partita difficile per il gruppo partenopeo.

Lo stesso Antonio Conte, esattamente nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Cagliari, ha sottolineato le difficoltà che avrà la sua squadra nel giocare contro il team sardo. Tuttavia, in attesa del match dello Stadio Unipol Domus, in casa azzurra bisogna registrare un gesto e delle dichiarazioni di un super ex, ovvero Victor Osimhen.

Il Galatasaray batte il Rizespor e Victor Osimhen va a festeggiare in curva con i suoi nuovi tifosi

Il bomber del terzo scudetto del Napoli, dopo che ha esordito questa sera con la maglia del Galatasaray nel match vinto 5-0 contro il Rizespor, è infatti andato in Curva per festeggiare il successo con i suoi nuovi tifosi. Queste immagini, di fatto, sono diventate subito virali, considerando che il nigeriano sembra essersi subito ambientato a Istanbul.

A conferma di tutto ciò, come riportato dal giornalista su X da ‘Akif Gokay’, ci sono state anche delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Victor Osimhen nel post partita: “Sono davvero molto felice di essere qui. Ho incontrato i nostri tifosi per la prima volta ed ho provato una sensazione incredibile. Quando è arrivata l’offerta del Galatasaray è stato davvero incredibile”.

L’attaccante ha poi continuato il suo intervento: “Tutti sanno la grandezza del Galatasaray. Prima gara questa sera? Pensavo di aver segnato, ma poi mi hanno detto che il marcatore era Abdulkerim. Icardi? Con lui non c’è nessuna rivalità, è una leggenda. Devo imparare anche da Mauro. Anche Batshuayi è un calciatore fondamentale. Sarà più di una sorta di collaborazione. E’ un privilegio per me giocare con loro. Sono venuto per completarli”.

Queste parole di Victor Osimhen, di fatto, confermano il suo grande entusiasmo del suo approdo al Galatasaray. Il nigeriano, dopo che ha più volte ribadito la sua intenzione di lasciare il Napoli, sembra che in Turchia abbia ritrovato un po’ di serenità. Nel frattempo, però, i tifosi del team partenopeo hanno una grandissima voglia di festeggiare con il loro nuovo bomber: Romelu Lukaku.