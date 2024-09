Cagliari-Napoli, due ballottaggi per Conte: le ultime di Sky

Antonio Conte sta studiando la migliore formazione da schierare domani contro il Cagliari: arrivano le ultime di Sky Sport.

Mancano ormai poche ore al ritorno in campo del Napoli dopo la sosta per le nazionali. Gli azzurri affronteranno il Cagliari, in un match che si preannuncia tutt’altro che semplice da interpretare: la squadra sarda ha bisogno di fare punti soprattutto tra le mura amiche; l’avvio di stagione non è stato affatto convincente, visto che i ragazzi di Davide Nicola hanno incassato appena due punti in tre partite, sconfitti al match di esordio contro il Lecce e con due pareggio con Como e Roma.

Ancora poco per poter dormire sonni tranquilli, i tifosi sardi si aspettano di più soprattutto contro le squadre che lotteranno con il Cagliari per la fascia medio-bassa della classifica. Col Napoli non sarà semplice, considerando che gli azzurri arrivano a questo impegno con tanto entusiasmo e con i nuovi acquisti che scalpitano per trovare spazio e minuti: da McTominay e Gilmour, passando ovviamente per Lukaku e Neres, con questi ultimi che già hanno avuto modo di mettersi in mostra nelle prime tre giornate di campionato.

Per Conte sarà di sicuro complicato trovare una quadra, soprattutto in questa prima fase di inserimento dove bisognerà capire che tipo di apporto poteranno dare i due scozzesi e soprattutto se questi saranno addirittura in grado di scalzare in maniera permanenza calciatori come Lobotka o Anguissa.

Cagliari-Napoli, le ultime di Sky sulla formazione di Conte

In difesa, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe essere tutto confermato: Meret tra i pali col terzetto difensivo composto da Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo. Sulla corsie, invece, Mazzocchi ed Olivera dovrebbero aver una maglia da titolare. Le cose si complicano a centrocampo dove c’è il primo ballottaggio: Lobotka sarà confermato nel 3-4-3 ma al suo fianco potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto di McTominay che potrebbe prendere il posto di Anguissa, con il camerunese tornato a Napoli soltanto nella giornata di giovedì.

In attacco, invece, Kvaratkshelia ha recuperato dal problema avuto con la maglia della Georgia, e dunque dovrebbe scendere in campo dal primo minuto; confermata la presenza di Lukaku che guiderà l’attacco, mentre l’altro ballottaggio si giocherà sulla destra. Politano e David Neres si contendono una maglia da titolare, al momento il giocatore italiano sembra essere in pole rispetto all’ex Benfica. Tutto verrà ovviamente risolto nelle prossime ore.