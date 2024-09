Napoli, tutto pronto per il debutto: i 23 convocati del mister

Mister Dario Rocco rilascia i nomi dei convocati per il debutto in campionato: ecco i 23 calciatori del Napoli che giocheranno contro il Frosinone.

Mentre il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo domenica 15 settembre contro il Cagliari, c’è un’altra squadra azzurra che domani farà il proprio debutto in campionato. Infatti, il Napoli Primavera finalmente inizia la stagione il 14 settembre, in casa a Cercola, contro il Frosinone.

Nelle scorse ore è stato annunciato il nuovo colpo in attacco Edoardo Della Salandra, ex Lazio e Ternana. Il giocatore classe 2005 non prenderà parte alla prima sfida. Ecco quali sono le scelte di Dario Rocco per l’esordio in Primavera 2. Di seguito i 23 giocatori scelti dal tecnico in ordine alfabetico: Arzillo; Avvisati; Ballabile; Borrelli; Borriello; Cimmaruta; Colella; D’Angelo; De Chiara; De Luca; Distratto F.; Distratto D.; Esposito; Gambardella; Garofalo; Malasomma; Petrone; Pinzolo; Popovic; Raggioli; Sorrentino; Stasi; Zago.

Gli azzurrini proveranno a fare un campionato differente da quello della passata stagione. L’obiettivo è risalire in Primavera 1. Grande curiosità nel vedere in azione il giovane talento Popovic, il quale ha avuto modo di conoscere la Prima squadra nel ritiro di Dimaro, salvo poi passare nella Primavera di Rocco. Il talento serbo, ex Monza per gli ultimi sei mesi della passata stagione, è una buona promessa, ma ancora non ha espresso tutto il suo potenziale. Il match Napoli-Frosinone si disputerà domani allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 15:00 e l’ingresso sarà gratuito.