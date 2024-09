Nuovo Centro Sportivo Napoli, arriva l’annuncio: “Ieri i primi sopralluoghi. De Laurentiis vuole…”

In casa Napoli si continua a lavorare al nuovo Centro Sportivo. Il presidente De Laurentiis ha le idee molto chiare a riguardo.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si prepara ad un nuovo investimento. Da diversi mesi ormai è presente nelle idee del presidente la costruzione di un nuovo Centro Sportivo. Il patron vorrebbe allontanarsi definitivamente da Castel Volturno per costruire un nuovo impianto all’avanguardia.

La missione, però, non è affatto semplice. Infatti, prima di procedere serve trovare un luogo adatto per tale costruzione. Nelle ultime ore, però, sarebbe emersa una zona ideale. Si tratta del comune di Afragola, del quale si è già parlato a lungo negli ultimi mesi. Da parte di Aurelio De Laurentiis ci sarebbe tutta la buona volontà di costruire nella zona sopracitata. Non a caso, il sindaco Antonio Pannone ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo.

Antonio Pannone, Sindaco di Afragola, è intervenuto a “Radio CRC” analizzando la situazione legata alla possibile costruzione del nuovo Centro Sportivo del Napoli sui territori afragolesi. Di seguito le parole del primo cittadino.

“Ieri ci sono stati dei sopralluoghi per verificare quale zona sia più adatta. Al momento, ci sono diversi spazi ideali per un investimento del genere. Il presidente aveva già fatto capire di avere fretta, motivo per il quale la società non può essere frenata da situazioni burocratiche. La costruzione che verrà sarà una cittadella sportiva, con una vocazione inclusiva fortemente voluta dal patron”.

Sulle tempistiche: “I tempi possono essere rapidi, ma nell’eventualità si vadano a scegliere territori prossimi all’area della stazione dell’alta velocità si avrà a che fare con proprietà private. De Laurentiis auspica anche il sostegno da parte dell’amministrazione comunale, ma ovviamente non economico. Per l’avvio dei lavori si parlerebbe sempre del 2025, quindi non prima della primavera prossima. Discorso diverso per i luoghi molto vicini all’alta velocità”.

Sulla grandezza: “Il presidente parlava di 25 ettari, i quali corrispondono alla prima area individuata. Credo che Afragola rappresenti la prima scelta per la posizione strategica e la dotazione infrastrutturale”.