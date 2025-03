Lukaku, gol e record: 400ª rete ma non solo, il dato è straordinario

L’attaccante segna e fa vincere il Napoli… per l’undicesima volta: il dato ed il record di Big Rom.

La rete di Lukaku contro il Milan porta i tre punti a casa e segna un record straordinario per l’attaccante belga. La sua conclusione batte Mike Maignan e sigla il 2-0 che regalerà al Napoli la vittoria finale e, soprattutto il gol numero 400 della sua carriera.

E se da un lato questo può sembrare un dato “personale” per Big Rom dall’altro, in realtà, nasconde numeri pazzeschi anche per quanto riguarda il rapporto con le partite del Napoli.

Lukaku, gol e record: il dato è straordinario

Sono undici le reti segnate finora da Romelu Lukaku in campionato. Undici reti importanti, dalle quali sono nate soltanto vittorie. Marcature fondamentali innanzitutto per le squadre contro cui sono arrivate: Fiorentina e Milan sia all’andata che al ritorno, e poi Roma, Juventus e Atalanta. E l’andamento delle partite, undici reti per undici vittorie, ogni volta che Lukaku è andato in gol nel corso di questa stagione, il Napoli ha vinto la partita. Lo evidenzia la Gazzetta dello Sport

“Un sinistro sporco, velenoso, magari anche fortunato, che però resterà per sempre nella memoria: rete numero 400 in carriera tra nazionale e club. Numeri da capogiro, numeri da attaccante che in Italia ha sempre fatto la differenza e che anche adesso a Napoli spera di poter essere un fattore nella volata scudetto. Big Rom, zitto zitto, ha messo a segno l’undicesima rete del suo campionato, confermando ciò che ormai è diventata una regola in questo torneo. Se lui segna, il Napoli vince: 11 reti senza doppiette e 11 vittorie”, scrive il quotidiano.

