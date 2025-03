Meret pararigori? Otto partite per centrare il record: il dato

Il portiere azzurro insegue il record, contro il Milan ferma Gimenez e si mette ad un passo dal suo best: i numeri.

Il Napoli vince all stadio Diego Armando Maradona contro i Milan e porta a casa tre punti fondamentali in classifica. Un trionfo di squadra, conquistato con un secondo tempo di gestione in cui gli azzurri hanno sofferto il forcing rossonero.

Il gol segnato da Jovic nei minuti finali ha regalato un brivido sulle schiene di tutto l’ambiente partenopeo, che si è aggrappato ad ogni cosa per scongiurare un pareggio che avrebbe fatto sprofondare il Napoli a -5 dall’Inter.

E se da un lato quella del Napoli è una vittoria certamente di squadra, dall’altro c’è un uomo che, mai come questa volta, bisogna ringraziare, e si chiama Alex Meret. Il portiere azzurro ha parato il rigore concesso da Sozza a metà del secondo tempo. Sua l’intuizione sul tiro di Giemenez, che vede pararsi il tiro del potenziale 2-1 da Meret. Certo, non un rigore impeccabile nella potenza, ma pur sempre angolato. Meret indovina l’angolo e nega al messicano un gol che avrebbe riaperto il match quando mancavano ancora tanti minuti da giocare.

Meret, ad un passo dal record: la carriera del portiere azzurro

Ma quanti rigori ha parato Meret in carriera? C’è una statistica importante che testimonia il talento del portiere azzurro, a caccia di un record.

E nonostante non porti con sé la nomea di portiere para-rigori, Alex Meret ha un record abbastanza importante a riguardo. Quello contro il Milan è il nono rigore parato da Alex Meret nel corso della sua carriera tra Serie A e Champions League.

La parata sul tiro di Gimenez, concede all’italiano di inseguire un record importante: Meret non è mai andato oltre i due rigori parati in stagione. Due nella stagione 2017/18 con la maglia della Seal contro Genoa e Sassuolo. Due nel 2022/23 contro Lecce e Milan, e due la stagione scorsa contro Monza e Frosinone. Quello a Gimenez si aggiunge al rigore parato da Meret contro l’Udinese, quando sul dischetto si presentò Thauvin.

Restano otto partite in campionato, dunque, per inseguire il record dei tre rigori parati in stagione in Serie A. Davanti a lui c’è solo Milinkovic Savic del Torino, che al momento ne ha parati 4.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 10:45 by Giorgio D’Andrea