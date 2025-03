Gilmour: “Ecco cosa mi chiede Conte, daremo tutto per i tifosi”

Il centrocampista azzurro analizza la partita e si concentra sulle richieste del tecnico: l’analisi nel post partita di Napoli-Milan.

Ai microfoni di Radio CRC è intervenuto Billy Gilmour, che ha commentato la partita tra Napoli e Milan, vinta dagli azzurri per 2-1.

“Era la prima partita dopo gli impegni in Nazionale ed era importante per noi venire davanti ai nostri tifosi e realizzare una buona prestazione. Il primo tempo è stato ottimo, mentre le seconda metà della partita è stata un po’ diversa, perché abbiamo dovuto difendere molto. I tre punti, però, sono la cosa più importante“, ha esordito il centrocampista scozzese.

L’ex Brighton si è poi soffermato sul gol di Lukaku, che ha trovato il record elle 400 reti in carriera.

“È pazzesco! Romelu è un top player e sono davvero felice di giocare al suo fianco. Lui mi aiuta molto, aiuta tutti: è un leader in campo e nello spogliatoio. Può condividere con noi la sua esperienza e noi siamo felici di averlo in squadra: spero che possa continuare a segnare ancora tanto”, ha proseguito.

Gilmour, cosa gli chiede Conte ed il ruolo dei tifosi: l’analisi

Billy Gilmour ha giocato da titolare contro i rossoneri, e ha fornito l’assist a Lukaku nel gol del 2-0. Promosso dai principali quotidiani sportivi, lo scozzese ha commentato la partita e anche cosa gli viene chiesto dal tecnico.

“Mi piace giocare, naturalmente: sono venuto qui e voglio giocare a calcio e divertirmi. Sappiamo di avere una grande squadra ed ottimi calciatore. Il mister mi chiede di giocare per far salire la palla e controllarla con i centrocampisti che giocano con me, Lobotka ed Anguissa. Facciamo un lavoro di squadra e sappiamo cosa fare sulla base di quello che alleniamo in settimana. Spero di poter continuare a fare quello che sto facendo.

Il primo tempo della partita è stato molto positivo da parte nostra, ma dobbiamo mantenere il vantaggio per tutta la durata della partita. Ma il Milan è un’ottima squadra, sappiamo come giocano: la cosa importante è aver portato a casa i tre punti”, ha commentato.

Infine un passaggio sui tifosi del Napoli, in uno stadio tutto esaurito ieri contro il Milan.

“I tifosi giocano un ruolo importantissimo nel club qui: puoi sentirlo quando sei in campo o in città. Il supporto dei tifosi non passa inosservato, anzi. Sono sicuro che resteranno con noi fino alla fine: daremo tutto per loro“, ha concluso Gilmour.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 12:13 by Giorgio D’Andrea