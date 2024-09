“Ha trascorso una giornata con Mertens a Napoli”: il retroscena fa impazzire i tifosi!

Un calciatore del Napoli ha trascorso un’intera giornata con Dries Mertens in città: spunta il retroscena che fa impazzire i tifosi

Riuscire a dimenticare Dries Mertens è impossibile per un tifoso del Napoli. Nonostante siano trascorsi 2 estati dal suo addio, il legame che c’è tra il belga e la città è indissolubile. L’attaccante, ora in forza al Galatasaray, non ha mai dimenticato il popolo azzurro ed il suo amore per Napoli è rimasto intatto. Nonostante si trovi in Turchia, infatti, la casa in quel di Posillipo è ancora sua. Quel Palazzo Donn’Anna dove anni fa si è anche esercitato nei palleggi sotto i raggi del sole.

La splendida vista sul mare non l’ha di certo dimenticata e quando ha occasione, Dries torna in città. Come è successo ieri, con tanto di foto del Vesuvio pubblicata da sua moglie Kat su Instagram. Respirare l’aria di Napoli fa bene ad entrambi, così come al piccolo Ciro, che l’azzurro ce l’ha nelle vene, nonostante i suoi primi anni di vita li stia passando lontano dalla sua terra natale.

Mertens fa da guida a Lukaku: l’incredibile retroscena

Dopo aver trascorso 9 anni a Napoli, Mertens ormai ne conosce ogni angolo e può prendersi la briga anche di fare da guida a chi non conosce la città. E’ quello che sarebbe avvenuto, proprio nelle scorse ore, con chi ora occupa il suo posto come centravanti della squadra. Parliamo chiaramente di Romelu Lukaku, con cui da anni condivide la maglia della nazionale belga.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, Big Rom avrebbe trascorso un’intera giornata con Mertens per conoscere meglio Napoli. I due si sarebbero goduti il Golfo, con tanto di bagno. Un modo perfetto per far ambientare Lukaku al clima partenopeo. Un accenno il belga lo ha già avuto al Maradona, con il boato che gli ha riservato il pubblico al suo ingresso in campo e, soprattutto, dopo il gol del momentaneo 1-1.

In queste ore, invece, ha potuto conoscere una primissima parte delle bellezze della sua nuova città, che potrà donargli un amore forse mai provato prima nelle sue precedenti esperienze. Una cosa è certa, con Mertens come guida avrà il vantaggio di conoscere i luoghi migliori per trascorrere del tempo libero fuori dal campo, potendo così recuperare le giuste energie da riversare in campionato.