Billing rischia grosso, bocciato dai quotidiani dopo Napoli-Milan

Il centrocampista azzurro rischia di mettere nei guai il Napoli, i quotidiani lo bocciano: i dettagli.

Phillip Billing ha rischiato di diventare l’uomo copertina di Napoli-Milan. Entrato in campo al 65′ minuto per sostituire Anguissq, il centrocampista danese è il protagonista dell’episodio da rigore concesso da Sozza al Milan.

Suo l’intervento su Theo Hernandez che cade e conquista il calcio di rigore per i rossoneri, poi sbagliato da Gimenez. Dopo la parata di Meret, Billing ringrazia il portiere azzurro in dialetto con un “Grazie fratm”. Siparietto quantomeno simpatico che, però, non basta ai quotidiani per promuovere la prestazione di Billing.

Billing, i voti dei quotidiani: pioggia di insufficienze

Bocciato dai principali quotidiani sportivi, Phillip Billing delude contro il Milan e causa il rigore che avrebbe potuto portare al pareggio dei rossoneri. L’errore di Gimenez grazia il centrocampista azzurro.

Gazzetta dello Sport, voto 5: “Dentro per Anguissa e nella stessa area dove era stato eroe contro l’Inter stende ingenuamente Theo. Lo salva Meret, ma non si riprende”

Corriere dello Sport, voto 5,5: “Stavolta l’impatto è negativo: entra e fa fallo da rigore su Theo Hernandez”

Tuttosport, voto 5,5: “Il fallo da rigore su Theo è tanto plateale quanto ingenuo. Ringrazi Meret.”

Repubblica, voto 5: “Pasticcione e distratto”

Il Mattino, voto 5: “Irritante il suo approccio al match: commette un fallo da rigore tamponando il furbo Theo”.

Corriere della Sera, voto 5: “L’ingenuità poteva costare carissima, entrato da pochissimo va a catapultarsi su Theo e provoca un rigore goffo che Meret para. Deve spaccare legna in mezzo al campo ma non ha forza”.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 09:24 by Giorgio D’Andrea