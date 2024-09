Ultimissime Napoli, importante notizia per Conte: aggiornamento su Kvaratskhelia

Importante novità sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, tornato dalla gara con la Georgia con un problema fisico: le ultime da Castel Volturno.

La sosta per le Nazionali rappresenta sempre un grosso pericolo per le squadre di club. Il timore che qualche calciatore possa tornare acciaccato o infortunato è sempre alto e decisamente fondato. Il Napoli, da questo punto di vista, ha spesso pagato dazio in passato. Basti ricordare i tanti infortuni capitati in Nigeria a Osimhen, alcuni costati anche un pezzo di stagione come il problema muscolare capitato nella stagione 2022/23, quella dello scudetto, che costrinse il nigeriano a saltare la sfida di Champions League al Milan.

E proprio nell’ultima tornata di gara delle nazionali non sono arrivate notizie positive per i partenopei. Il giocatore più importante della squadra, quello di maggior talento, è tornato con un piccolo problema fisico. Parliamo di Khvicha Kvaratskhelia, che ha rimediato una botta nella gara tra Albania e Georgia di Nations League.

Ultime notizie Napoli, nessun infortunio per Kvaratskhelia, contro il Cagliari sarà a disposizione

L’attaccante del Napoli aveva rimediato una botta nella gara tra Albania e Georgia, in cui era uscito dal campo al 75‘. Nel pomeriggio erano circolate notizie di leggera preoccupazione, ma in serata sono arrivati nuovi aggiornamenti.

Come riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il calciatore georgiano era atteso oggi in Italia. Al suo rientro è stato valutato attentamente dallo staff medico del Napoli che non ha riscontrato nessun infortunio. Kvaratskhelia ha rimediato solo una botta, nulla di preoccupante quindi. Antonio Conte e tutti i tifosi del Napoli possono stare tranquilli, l’attaccante georgiano sarà regolarmente a disposizione per la gara contro il Cagliari di domenica.

Kvaratkhelia sta diventando sempre più centrale nel progetto tecnico del Napoli. La sua qualità nel saltare l’uomo, ma anche la sua visione di gioco e l’abilità nel fornire assist sono fondamentali. Lo sa bene Antonio Conte che ha fatto di tutto per trattenerlo in estate in azzurro, quando il PSG era in pressing totale ed era pronto a offrire oltre 100 milioni di euro per il suo acquisto.

Il presidente De Laurentiis, con un grande sforzo, ha respinto ogni proposta e ha trattenuto il suo gioiello più splendente. Ora con l’entourage sono aperte le discussioni per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027, e adeguamento dell’ingaggio che dovrebbe passare da poco più di 1 milione di euro a circa 5,5 milioni.