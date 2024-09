Infortunio Kvaratskhelia, l’analisi fa preoccupare Conte: le ultime

In attesa della gara del suo Napoli contro il Cagliari, Antonio Conte è preoccupato da una dichiarazione su Kvaratskhelia.

Una volta archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, di fatto, l’attenzione di tutti si è spostata di nuovo sul campionato. Il Napoli, tra l’altro, è chiamato ad una trasferta davvero insidiosa. Dopo aver battuto allo Stadio Diego Armando Maradona prima il Bologna e poi il Parma, infatti, il gruppo agli ordini di Antonio Conte domenica sarà di scena all’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola.

Quella contro il team sardo, di fatto, sarà una partita molto difficile, considerando sia la sua forza che la presenza in massa dei suoi tifosi. L’Unipol Domus, infatti, sarà completamente sold out per la gara contro il Napoli. A causa della difficoltà di questa gara, Antonio Conte Conte spera vivamente in un recupero a pieno regime da parte di Khvicha Kvaratskhelia. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare un’analisi che sta facendo preoccupare lo stesso allenatore del team campano.

Infortunio Kvarastkhelia, le parole di Castellacci: “Non dovrebbe essere nulla di serio, ma bisogna vedere se il muscolo…”

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana e presidente dell’AMICA, ha infatti parlato così dell’infortunio di Kvicha Kvaratskhelia ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo’: “Se recupererà dalla botta presa con la Georgia? Bisogna vedere se il muscolo ha subito un travaso di sangue o meno. Servirebbe una diagnosi della società per un’analisi più accurata. Può essere niente o qualcosa di serio. Se si dovesse trattare di una botta acuta, può esserci una lesione delle fibre muscolari e, quindi, uno stop che può essere più lungo”.

Le dichiarazioni sull’infortunio di Kvaratskhelia di Enrico Castellacci, dunque, sono poi terminate così: “Visto che il Napoli non ha diramato nessun comunicato sulle condizioni del calciatore georgiano, non dovrebbe essere nulla di serio. Almeno ci auguriamo che sia così. Giocare meno gare in questo calcio moderno? Può essere solo un vantaggio, sempre se la preparazione sia stata fatta in maniera lineare e costante”.

Queste parole di Castellacci, di fatto, non escludo un infortunio più grave di Kvaratskhelia che, però, sembra non destare tantissima preoccupazione. Secondo diverse indiscrezioni, infatti, il georgiano potrebbe comunque farcela per la sfida contro il Cagliari di Davide Nicola. Tuttavia, lo stesso Antonio Conte sta pensando a possibili alternative.

L’ex ct della Nazionale italiana, infatti, sta lavorando per non farsi trovare impreparato in caso di un’assenza di Khvicha Kvaratskhelia. Al posto di quest’ultimo, di fatto, Antonio Conte potrebbe schierare uno tra David Neres (autore di già ben 2 assist con la maglia azzurra) che Giacomo Raspadori (che arriva da due ottime prestazioni con l’Italia di Spalletti).