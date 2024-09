Il direttore sportivo si espone: “Il Napoli ha fatto il miglior acquisto del mercato”

Il calciomercato ha forse modificato gli equilibri delle formazioni di Serie A, il direttore sportivo è convinto che il miglior acquisto sia stato fatto dal Napoli.

La sosta per le nazionali è ormai passata, tutti i club tornano così a pensare al campionato e alle eventuali coppe europee. Il Napoli in particolare, dopo aver raccolto 6 punti nelle prime tre giornate di Serie A, è pronto a riprendere la marcia per riscattare la passata stagione, chiusa con un fallimentare decimo posto in classifica. Il prossimo avversario sarà il Cagliari di Davide Nicola, rafforzato proprio dal Napoli con la cessione di Gianluca Gaetano.

Anche gli azzurri, però, avranno la possibilità di contare sui nuovi innesti: Scott McTominay e Billy Gilmour sono a disposizione e già da qualche giorno di stanno allenando con tutta la squadra. I due centrocampisti scozzesi sono solo gli ultimi arrivati di una campagna acquisti di spessore portata avanti dal presidente Aurelio De Laurentiis. Da Buongiorno a Lukaku, passando per Rafa Marin, Spinazzola e David Neres. Quella del Napoli è stata una delle campagne acquisti più importanti dell’intera era De Laurentiis.

Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è convinto, del Napoli il miglior acquisto del calciomercato

A confermare la bontà del lavoro portato avanti dal Napoli è anche un addetto ai lavori, più precisamente un direttore sportivo. Massimiliano Mirabelli, ex d.s. del Milan e attualmente responsabile dell’area tecnica del Padova, ha rilasciato un’intervista a Libero rivelando che il miglior acquisto del calciomercato terminato poche settimane fa è stato messo a segno proprio dal Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Per perdere lo Scudetto l’Inter dovrebbe suicidarsi. Hanno oggettivamente la squadra migliore. Il Napoli ha fatto l’acquisto migliore, scegliendo un fuoriclasse della panchina come Conte. Nostalgia di San Siro? No, perché un giorno andremo lì a giocarci le nostre carte. Ne sono certo, abbiamo vinto le prime tre partite in C e l’ambizione di salire c’è. Padova è una piazza importante, ha avuto trascorsi calcistici importanti e l’idea, in futuro, di sfidare Milan o Inter, mi intriga”.

Per Mirabelli il miglior acquisto del calciomercato estivo non è quindi un calciatore, bensì Antonio Conte. Un tecnico in grado di ridare entusiasmo a tutto l’ambiente partenopeo, che ora torna a sognare di poter lottare per i piani alti della classifica della Serie A. Le prossime gare, compresa quella contro la Juventus alla quinta giornata, daranno – presumibilmente – la dimensione del Napoli di quest’anno.