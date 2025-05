Caos per Inter e Napoli: ecco quando giocano la 38ª giornata

A pochi giorni dal termine del campionato, la Lega Serie A non ha calendarizzato l’ultima giornata: ecco quando giocheranno Inter e Napoli

È caos assoluto per la 38ª giornata di Serie A, con la Lega che ancora non è riuscita a programmare il turno e indicare data e orari delle partite. Ci sono diverse combinazioni ed esigenze che andranno rispettate.

Innanzitutto, la possibilità che si giochi uno spareggio tra Inter e Napoli per assegnare lo Scudetto, mette in condizione la Lega ad anticipare l’ultimo turno di campionato. Il motivo? La finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi vuole avere come garanzia un minimo di giorni di riposo prima dell’ultimo atto contro il PSG da disputare a Monaco di Baviera.

Quando giocano Napoli-Cagliari e Como-Inter

La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza, anche se il discorso è davvero intricato e pieno di scenari. Il programma dell’ultima giornata di campionato è tutto un punto interrogativo e dipenderà dai risultati del penultimo turno.

Se il Napoli dovesse vincere a Parma e l’Inter dovesse perdere contro la Lazio, gli azzurri sarebbero campioni d’Italia e non ci sarebbero problemi di calendario. La squadra di Inzaghi giocherebbe l’ultima giornata di campionato giovedì 22 maggio e chiude in anticipo la propria stagione in Serie A, in attesa di giocare la finale di Champions League.

Se non dovesse decidersi nulla alla 37ª giornata, invece, dipenderà molto anche dal Cagliari, ultimo avversario del Napoli. Con i sardi ancora in lotta salvezza dopo il prossimo weekend, per regolamento si dovrà giocare allo stesso orario delle altre società in lotta per non retrocedere in Serie B. Una delle possibilità è giocare sabato 24 maggio Napoli-Cagliari e Como-Inter, ma spunterebbe poi il problema spareggio.

Quando giocare lo spareggio

L’eventuale spareggio Scudetto dev’essere giocato domenica 25 maggio. L’Inter non vuole andare oltre per motivi legati al riposo e alla ricarica di energie in vista della finale di Champions League contro il PSG. A questo punto, se il Cagliari dovesse essere salvo dopo la 37ª, la Serie A può prevedere di giocare i due scontri Scudetto giovedì e l’eventuale spareggio domenica.

Ma anche in questo caso, sarà necessario capire dove disputare la gara secca tra Napoli e Inter. In teoria sarebbe Milano, ma per ordine pubblico si starebbe pensando all’Olimpico di Roma. Tuttavia, alla 38ª giornata, ci sarà Lazio-Lecce, con entrambe le formazioni in lotta per l’Europa e salvezza. Dunque, se lo spareggio si dovesse disputare nella Capitale, Lazio-Lecce dovrà essere anticipata, così come tutte le partite da disputare in contemporanea a questo match.

Tutto sarà più chiaro lunedì 19 maggio, quando alcuni scenari saranno esclusi. Ad ogni modo lo spareggio fa paura, perché è una partita in più che l’Inter eviterebbe di giocare per risparmiare energie.