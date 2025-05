Maxi offerta a De Bruyne: tutto sulla risposta al Napoli

Le ultimissime di mercato sulla trattativa che tiene il fiato sospeso a migliaia di tifosi azzurri: ecco la maxi offerta del Napoli per Kevin De Bruyne

Il Napoli si sta giocando tutto in questo finale di stagione. Al primo anno di Antonio Conte, senza le coppe europee, la formazione azzurra lotta per lo Scudetto e si deciderà tutto nelle ultime due giornate di campionato.

Nel frattempo, la dirigenza non è ferma con le mani in mano. Bisogna pianificare la prossima stagione. Bisogna rinforzare la rosa. E tra le occasioni che offre il mercato c’è il talentuoso centrocampista belga, tra i migliori al Mondo come trequartista e play offensivo. Kevin De Bruyne è diventato più di un sogno per il Napoli, il quale avrebbe già avanzato un’offerta ricchissima per convincerlo.

Napoli su De Bruyne: stipendio più alto di Lukaku

In fase di negoziazione, il Napoli si è spinto ben oltre i limiti attuali del tetto ingaggio della rosa. Lo stipendio più alto al momento lo percepisce Romelu Lukaku con circa 6 milioni di euro a stagione. Ma per il centrocampista del Manchester City il piano è un altro.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Mattino, Giovanni Manna avrebbe proposto a De Bruyne un contratto da due anni da 7-8 milioni di euro con un importante bonus alla firma. Balzerebbe in testa alla classifica dei più pagati a Napoli. E probabilmente anche della Serie A. Il giocatore è stuzzicato dall’idea di giocare in Italia e precisamente a Napoli. Ovviamente, Lukaku e l’amico Dries Mertens fanno da sponsor alla piazza.

De Bruyne al Napoli, la risposta entro i primi di giugno

Il quotidiano napoletano spiega che De Bruyne scioglierà i suoi dubbi ai primi giorni di giugno. Appena finisce il campionato del Napoli, quindi, arriverà anche la risposta del calciatore in merito alla ricca offerta ricevuta.

Questo colpo può chiaramente spostare molto nelle valutazioni finali di Antonio Conte sulla sua permanenza o un addio anticipato. Allo stesso tempo, il classe 1991 potrebbe lasciarsi tentare più facilmente con il mister pugliese, uomo carismatico e capace di allungare la carriera ai calciatori, come raccontato da Juan Jesus.

Ad ogni modo, per De Bruyne il problema non è rappresentato dai soldi, ma dal progetto e dagli stimoli. Se fosse una questione economica, non ci penserebbe due volte ad accettare le offerte arabe o quelle provenienti dalla MLS che lo riempirebbero di denaro. KDB vuole restare in Europa e giocare da protagonista la Champions League.