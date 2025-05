Calciomercato Napoli, blitz di Manna: offerta raddoppiata, c’è l’assalto

Il Napoli ci prova con tutte le sue forze: ecco il colpo per mettere fuori dai giochi Inter e Juventus

La stagione è ancora in corso, ma il calciomercato non si ferma mai. Soprattutto considerando che il Napoli avrà la Champions League da disputare l’anno prossimo. E bisogna rinforzare la rosa, con colpi mirati per ogni reparto.

In queste ore si parla molto di Kevin De Bruyne, un acquisto che permetterebbe di infiammare la piazza, vendere abbonamenti, biglietti allo stadio e tanto merchandising. È un campione assoluto, forse uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Può certamente dare una mano ad alzare il livello qualitativo della rosa. E anche la sua esperienza può far comodo a tutto lo spogliatoio.

Il suo stipendio potrebbe essere un ostacolo. De Laurentiis e Manna lavorano per offrire un bonus alla firma del contratto biennale proposto, ma ora spetta al giocatore belga decidere se accettare o meno l’avventura partenopea. Nel frattempo, il ds sta lavorando ad un’altra pista molto interessante, forse anche più complicata per via della concorrenza

Napoli su David, ecco la proposta agli agenti

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il diesse Giovanni Manna ha incontrato a Napoli gli agenti del calciatore Jonathan David. L’attaccante canadese ha ufficializzato il suo addio al Lille e sarà uno svincolato a partire dal 1 luglio.

Sicuramente il destino del bomber sarà già scritto prima di quella data. Si legherà a parametro zero con un nuovo club per la prossima stagione. Ora deve solo decidere quale. Sulle sue tracce, oltre al Napoli, ci sono anche Juventus e Inter. Le richieste dell’entourage sono piuttosto alte, specialmente per quanto riguarda la commissione. E il club nerazzurro eviterebbe volentieri di partecipare ad aste per ingaggiare il classe 2000.

Il quotidiano sportivo nazionale sottolinea che il Napoli ha offerto circa 6 milioni di euro di ingaggio a Jonathan David, oltre il doppio di quanto percepiva al Lille. La trattativa è giunta ad un buon punto, ossia che l’offerta è stata formalizzata e la controparte deve dare nei prossimi giorni una risposta. Occhio alla concorrenza spietata anche dall’estero, perché l’Atletico Madrid, il Liverpool e il Borussia Dortmund potrebbero tentarlo e non poco.