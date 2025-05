La formazione tipo è un miraggio per Conte: 3 assenti contro Parma

Ancora una volta, Antonio Conte non potrà schierare la formazione tipo, con i titolarissimi: contro il Parma ci saranno tre assenti

Il tecnico azzurro per l’ennesima volta in questa stagione, specialmente negli ultimi mesi, non riuscirà a schierare la formazione composta dai suoi titolarissimi. Il Napoli è rimaneggiato in un momento delicatissimo, a poche giornate dal termine e con uno Scudetto in ballo.

Antonio Conte deve fare a meno di almeno tre giocatori in vista della trasferta a Parma, che potrebbe anche diventare match point se la Lazio dovesse battere l’Inter in contemporanea. Il primo degli assenti è Alessandro Buongiorno, che prova a stringere i denti per l’ultima gara casalinga. Idem per Juan Jesus, che ha dato rassicurazioni ai tifosi attraverso un’intervista alla radio partner Radio CRC. Il difensore brasiliano sembrava avesse terminato in anticipo la sua stagione a causa di un infortunio, ma potrebbe rientrare tra i convocati per la partita contro il Cagliari.

Infine, il grande assente sarà Lobotka. Il regista slovacco ha subito un trauma distorsivo alla caviglia che lo mette fuori dai giochi almeno per questa partita. Una ricaduta. Proverà ad esserci alla 38a giornata, ma bisognerà capire come saranno le sue condizioni giorno dopo giorno.

La formazione titolare contro il Parma, dunque, sarà molto simile a quella scesa in campo contro il Genoa: Conte schiererà dall’inizio Gilmour, vista l’assenza di Lobotka. Neres partirà dalla panchina.