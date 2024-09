Cagliari-Napoli, c’è un giocatore in dubbio: la preoccupazione la fa da padrona

Si avvicina la partita in programma tra il Cagliari e il Napoli, dove un giocatore è in dubbio. Di seguito riportata la notizia

Finita la pausa per le nazionali, la Serie A è pronta per ricominciare con un calendario davvero molto intenso. In programma, la squadra Partenopea dovrà sfidare il Cagliari domenica 15 settembre alle ore 18.00 all’ Unipol Domus.

Attualmente, in classifica, la squadra azzurra ha in tutto sei punti e l’obiettivo, in vista della prossima partita, per gli uomini di Antonio Conte è quello di ritornare con i tre punti vittoria. Per questo motivo prosegue la preparazione in campo, dove oggi, tutti i calciatori azzurri sono rientrati dagli impegni con le proprie nazionali.

Cagliari-Napoli, un giocatore in dubbio per la partita

Come la squadra di Antonio Conte si allena senza sosta sul campo in vista della prossima partita, anche il Cagliari di Nicola ha proseguito la sua preparazione in vista della ripresa del campionato. Nella giornata di oggi, però, attraverso una nota ufficiale ha fatto sapere che Matteo Prati è in dubbio per la sfida contro il Napoli. Di seguito riportato il comunicato.

La società sarda scrive che Matteo Prati ha svolto terapie e lavoro personalizzato. Inoltre, la squadra rossoblù ha ritrovato oggi i giocatori impegnati con le nazionali che erano Makoumbou, Marin, Luvumbo e Sherri. L’allenamento ha visto una sessione con delle esercitazioni di attivazione fisica, a seguire esercitazioni tecnico tattiche, partite a tema e partita finale a campo ridotto.