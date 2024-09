Napoli, Conte ha un dilemma: viene svelato tutto in diretta

In casa Napoli è stato svelato un dilemma di Conte proprio per la gara di domenica prossima contro il Cagliari.

Il Napoli di Antonio Conte, archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, si sta preparando per il prossimo turno di campionato. Domenica, esattamente alle ore 18.00, gli azzurri scenderanno sul campo dell’Unipol Domus per giocare contro il Cagliari.

La sfida contro la squadra di Davide Nicola, di fatto, dirà molto sulle attuali condizioni del Napoli. Dopo aver battuto Bologna e Parma, infatti, il Cagliari è davvero un bell’esame per il gruppo agli ordini di Antonio Conte. Nel frattempo, però, proprio il tecnico pugliese ha un dilemma per il futuro del team partenopeo.

Napoli, Massimo Ugolini svela il dilemma di Conte: “In mezzo al campo si potrebbe giocare anche a tre”

A svelare questo retroscena, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport Italia’, è stato Massimo Ugolini: “Il dilemma di Antonio Conte, visto che ha in rosa ben cinque centrocampisti bravi, è quello se continuare a giocare in mezzo al campo ancora due. La risposta, almeno per quello, è ancora sì”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento. “Certo, le prestazioni in Nazionale di McTominay potrebbero far cambiare idea ad Antonio Conte. Il Napoli, di fatto, ha tante opzioni a centrocampo. Si sta lavorando e la gara contro il Cagliari è già importante”.