Napoli, l’ex capitano azzurro svela cosa ha in mente Conte: la rivelazione

Sul Napoli di Antonio Conte, in attesa della gara di domenica contro il Cagliari, bisogna registrare una rivelazione che ha spiazzato tutti.

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, di fatto, la luce dei riflettori dei media e dei tifosi è pronta a tornare verso il campionato di Serie A. Anche perché nel prossimo turno sono in calendario delle gare davvero importanti. Tra queste bisogna sicuramente inserire quella del Napoli di Antonio Conte.

Il team partenopeo, infatti, è atteso dalla sfida dell’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola. Dopo le due vittorie rimediate allo Stadio Diego Armando Maradona contro Bologna e Parma, dunque, la squadra agli ordini di Antonio Conte ha di fronte a sé una gara molto insidiosa. Proprio in questa gara, di fatto, nel team partenopeo potrebbe esserci una grossa novità.

Napoli, l’ex capitano Gennaro Scarlato: “Conte potrebbe cambiare modulo”

Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ su una possibile novità per la squadra azzurra: “Nella testa di Antonio Conte, forse, c’è anche l’idea di cambiare modulo. Il Napoli di oggi può benissimamente lottare per i primi due posti. Con l’arrivo dei due calciatori scozzesi, inoltre, c’è stato un innalzamento sia del livello qualitativo che quello di temperamento. Manca solo un braccetto a destra, visto che preferisco Di Lorenzo impiegato nel ruolo di esterno a centrocampo”.

L’ex calciatore azzurro, di fatto, ha sottolineato una possibilità che nel contesto partenopeo sta circolando da diversi giorni. Il Napoli, considerando soprattutto l’arrivo di McTominay, potrebbe tornare a giocare con una difesa a quattro: o con un 4-3-3 o con un 4-3-2-1. Già nel match di domenica prossima contro il Cagliari, dunque, potrebbe esserci questa grossissima novità per i tifosi azzurri.

Tuttavia,vista la sosta di queste due settimane per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, si ha la forte sensazione che Conte potrebbe compiere questo cambiamento proprio per la sfida contro la Juventus dell’Allianz Stadium del prossimo 21 settembre. Nel frattempo, però, il Napoli dovrà cercare di ottenere i tre punti contro il Cagliari.

Questa gara contro la squadra di Davide Nicola, di fatto, potrebbe rivelarsi già fondamentale per la stagione degli uomini di Antonio Conte. Se dovesse arrivare un successo, di fatto, il Napoli potrebbe presentarsi alla partita contro la Juventus di Thiago Motta con ben tre vittorie consecutive e, quindi, con una posizione di vertice in classifica.