“Migliore d’Europa nel suo ruolo!”: l’ex Juve elogia il Napoli e uno degli azzurri

Un ex giocatore della Juventus ha elogiato il Napoli ed eletto uno degli azzurri con una sentenza che ha spiazzato anche i tifosi.

Il Napoli ha costruito una rosa competitiva, sfruttando la sessione estiva di calciomercato per presentare ad Antonio Conte una squadra pronta per raggiungere traguardi importanti. Certo, servirà tanto lavoro e sotto questo punto di vista proprio l’allenatore è stato molto chiaro. I presupposti ci sono, ma serve ovviamente la disponibilità di tutti per mettere in piedi una stagione che sia ben lontana da quella vissuta lo scorso anno.

Tanti acquisti arrivati all’ombra del Vesuvio, alcuni chiusi nella prima fase del calciomercato, altri arrivati soltanto nella fase finale. Come ormai noto, molto dipendeva dalla cessione di Osimhen che non è arrivata, se non in prestito al Galatasaray; l’addio (momentaneo) del nigeriano non ha portato valore economico alle casse azzurro, ed è per questo che il presidente Aurelio De Laurentiis si è speso in maniera importante con un sacrificio non da poco.

Tra gli azzurri che sono arrivati in estate, ci sono diversi giocatori sui quali proprio Conte andrà a costruire le fondamenta del suo Napoli: Alessandro Buongiorno è uno di questi, considerando che ha meritato da subito la maglia da titolare e ad oggi sembra sia davvero un elemento inamovibile sotto il punto di vista tattico.

Mark Iuliano elogia il Napoli ed elegge Buongiorno

Tra quelli che si stanno spendendo positivamente per l’ex difensore del Torino, c’è anche Mark Iuliano, ex difensore e storica bandiera della Juventus. Ai microfoni di ‘1 Station Radio’, l’ex bianconero ha speso parole davvero importanti per Buongiorno: “Mi piace tantissimo, un giocatore completo. Non capisco qual è il problema se in Nazionale manca Calafiori”, ha detto Iuliano.

“Lui è un ottimo giocatore e un gran palleggiatore, sono contento che il Napoli abbia fatto quest’investimento, è il migliore difensore che ci sia in Europa”, ha poi detto l’ex Juventus. Parole forti che testimoniano, però, quanto in Italia anche tra gli addetti ai lavori ci sia grande considerazione per Buongiorno. Ragazzo giovane e con un percorso ancora tutto da costruire, ma al tempo stesso già in grado di catalizzare l’attenzione mediatica.

Anche in nazionale sta diventando sempre più fondamentale per Luciano Spalletti, con il commissario tecnico che si è affidato a lui anche durante le ultime partite di Nations League, con risultati molto positivi. Ora toccherà ad Antonio Conte plasmare Buongiorno e renderlo sempre più idoneo a rappresentare il Napoli e l’Italia nel mondo.