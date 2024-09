“Il Napoli è stato scippato”, l’annuncio ha gelato tutti: l’attacco

La frase sta già facendo il giro del web, dichiarazioni scottanti.

Sono da poco passati vent’anni esatti da quando il patron Aurelio De Laurentiis è diventato il presidente della S.S.C. Napoli. Gli azzurri lo hanno celebrato con uno splendido video sui social. Il video è servito a ripercorrere tutti i momenti della presidenza De Laurentiis, con tanto di trofei vinti. Da questo anniversario sono scaturite diverse dichiarazioni controverse, tra cui alcune scottanti.

Il noto giornalista Paolo Ziliani si è recentemente espresso su quanto vinto dal club di Aurelio De Laurentiis, specie su quanto poco si è vinto e perchè. Le dichiarazioni hanno subito preso piede sui social grazie alla facilità con cui sono state diffuse in poco tempo. Il giornalista ha effettuato dichiarazioni a favore del club partenopeo ma totalmente contrarie al sistema italiano.

Ziliani non ci sta, “sono stati sottratti dei trofei”

Paolo Ziliani ha espresso critiche decise nei confronti della gestione sportiva in Italia, evidenziando come il Napoli di Aurelio De Laurentiis sia stato vittima di ingiustizie che gli avrebbero sottratto successi importanti. Ziliani ha elogiato il presidente per aver trasformato il Napoli in un club di élite, finanziariamente solido e rispettoso dei parametri economici, in un panorama calcistico italiano spesso segnato da scandali finanziari riguardanti squadre come Juventus, Milan e Inter.

Secondo Ziliani, oltre ai cinque trofei ufficialmente conquistati dal Napoli (tra cui spiccano lo scudetto del 2022-2023 e tre Coppe Italia), altri titoli sarebbero stati tolti alla società partenopea.

Tra questi, Ziliani cita la Supercoppa Italiana del 2012, che la Juventus conquistò a Pechino grazie a decisioni arbitrali controverse; lo scudetto della stagione 2017-2018, che la Juventus si aggiudicò a causa di errori arbitrali decisivi, noto come lo “scudetto di Orsato“; e infine il quarto posto della stagione 2020-2021, che fu trasformato in quinto posto, privando il Napoli dell’accesso alla Champions League e, di conseguenza, al Mondiale per Club del 2025.

Ziliani sostiene che queste ingiustizie abbiano alterato in modo significativo i risultati sportivi del Napoli, penalizzando una società che, al contrario di molte altre, ha sempre operato all’interno delle regole finanziarie, dimostrandosi modello di gestione virtuosa nel calcio italiano. Il Napoli non ha proferito parola circa queste recenti dichiarazioni ma conoscendo il carattere esuberante del presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe esserci qualche uscita dal vivo. Continui – comunque- i complimenti a De Laurentiis da parte di Ziliani.