Colpo di scena Osimhen, la frecciata di Mourinho è una doccia fredda

Per Victor Osimehn, proprio nella serata di oggi, è arrivata una frecciata di José Mourinho che ha spiazzato tutti.

Archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, dove l’Italia di Luciano Spalletti ha sconfitto sia la Francia che Israele, l’attenzione di tutti si è spostata di nuovo sul campionato. Tra le gare più attese c’è anche quella riguarda il Napoli di Antonio Conte. Il team campano, infatti, giocherà domenica prossima all’Unipol Domus contro il nuovo Cagliari di Davide Nicola.

Dopo aver battuto Bologna e Parma, quindi, il Napoli sfiderà il team sardo per dare un ulteriore segnale all’intero campionato. Proprio contro il Cagliari, molto probabilmente, a guidare l’attacco azzurro dal primo minuto sarà Romelu Lukaku. Quest’ultimo, di fatto, è stato preso per sostituire Victor Osimhen, ceduto in prestito al Galatasaray. Nel frattempo, però, il centravanti nigeriano ha subito una frecciata da José Mourinho.

Frecciata di Mourinho a Victor Osimhen: Si butta molto a terra”

L’ex allenatore di Inter e Roma, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Fanatik’, ha infatti parlato così del bomber del terzo scudetto del Napoli: “Cosa posso dire su Victor Osimhen? E’ un giocatore fantastico, ma ha un problema: si butta molto a terra. Non ho nessun problema con, ho un ottimo rapporto con Victor. Se fossi un club che può investire tra i 70 ed i 75 milioni di euro, cercherei di comprarlo”.

José Mourinho ha poi concluso il suo intervento sul centravanti nigeriano: “Ho detto a Victor Osimhen: ‘Guarda, sei uno dei migliori calciatori dell’Africa insieme a Salah. Prima ci sono stati i vari Drogba, Eto’o e Weah. Noi puoi buttarti così tanto”. Queste parole del tecnico portoghese, di fatto, aumentano ancora di più la rivalità tra il Fenerbahce (nuova squadra dell’ex allenatore della Roma) ed il Galatasaray (team che ha preso in prestito l’ex Lille).

La squadra di Dries Mertens, infatti, è stata quella che ha tolto una brutta gatta da pelare ad Aurelio De Laurentiis. Il Galatasaray, dopo essere tramontate tutte le varie ipotesi di mercato, ha infatti preso Victor Osimhen in prestito e pagherà il suo stipendio fino al termine di questa stagione. Nel frattempo, al netto di questa frecciata di José Mourinho, i tifosi azzurri sperano che Romelu Lukaku possa non far rimpiangere l’attaccante nigeriano.

Proprio per questo motivo, la gara contro il Cagliari assume un carattere ancora più importante. Lo stesso Antonio Conte, infatti, ha ribadito che per Romelu Lukaku può mettere la mano sul fuoco. Tuttavia, il tecnico pugliese ha anche sottolineato la grande responsabilità che ha il belga nei confronti dei tifosi azzurri.