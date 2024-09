Batosta Napoli, la scelta ufficiale spiazza tutti: va ancora in tribuna

Il Napoli giocherà domenica prossima contro il Cagliari, ma in queste ore è arrivata una brutta batosta per il club azzurro.

Dopo aver battuto Bologna e Parma, il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla gara di domenica dell’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola. La sfida contro il team sardo, di fatto, potrebbe dare già tantissime indicazioni sulla stagione della squadra partenopea.

In caso di successo contro il Cagliari, infatti, il Napoli potrebbe sia dare un ulteriore segnale di ripresa che fare un grosso salto in classifica. Tuttavia, prima della gara contro il team sardo, in casa azzurra bisogna registrare una brutta batosta arrivata proprio in queste ultimissime ore.

Napoli, altra tribuna per Rafa Marin con la Spagna Under 21

Rafa Marin, infatti, è stato messo ancora una volta in tribuna dal ct della Spagna dell’Under 21, ovvero Santiago Denia. Dopo la gara di venerdì scorso contro la Scozia, di fatto, il giocatore del Napoli non ha aiutato i suoi compagni di Nazionali a battere l’Ungheria (sconfitta per 0-1).

Per il giocatore prelevato dal Real Madrid per 12 milioni di euro, dunque, continua questo inizio di stagione difficile. Anche nel Napoli, infatti, Rafa Marin non sta trovando spazio, considerando che è stato ritenuto da Antonio Conte ancora troppo acerbo.

Per il il club partenopeo, di fatto, queste due panchine con la Spagna Under 21 sono state una brutta batosta, visto che si aspettava che Rafa Marin potesse mettersi in mostra proprio in queste due partite.