“Quello che ha fatto è vergognoso!”: sfogo durissimo di Chiariello in diretta

Un attacco durissimo arrivato in diretta e rivolto ad uno dei giocatori del Napoli: Umberto Chiariello non ci sta.

Un’estate non semplice da gestire per il Napoli sotto il punto di vista interno: il caso Osimhen, ovviamente, ha catalizzato l’attenzione per mesi, arrivando all’inaspettato epilogo con il nigeriano che è volato in Turchia per giocare con il Galatasaray. Niente clausola pagata al Napoli, nessun compenso economico, soltanto un prestito che ha evitato al giocatore di restare in tribuna per mesi, ed al club azzurro di dover pagare il suo stipendio.

Certo, il Napoli adesso dovrà pensare al futuro e capire come gestire la situazione da qui ai prossimi mesi. Se però Osimhen, però, è stata trovata una soluzione, c’è chi è rimasto all’ombra del Vesuvio in un limbo molto pericoloso. Mario Rui è fuori rosa, non ha trovato squadra ed ora la sua posizione risulta tremendamente scomoda: non rientra nel progetto, guarderà le partite dalla tribuna.

Una situazione che ovviamente non fa piacere al club che avrebbe gradito una soluzione diversa, come accaduto magari con Osimhen: Mario Rui, però, pare aver fatto muro a tutti i possibili scenari di mercato, scatenando anche l’ira di chi in queste ore lo ha attaccato duramente.

Chiariello contro Mario Rui: l’attacco in diretta è durissimo

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato a Canale 21, toccando l’argomento Mario Rui durante il suo editoriale: “I contratti vanno rispettati certo, ma va rispettata anche l’etica nel calcio. Sapendo di essere fuori dal progetto Napoli, Mario Rui avrebbe dovuto capire che le ben sei offerte che il suo agente gli ha fatto recapitare non si possono rifiutare per uno che fa il calciatore”, ha detto Chiariello senza mezzi termini.

Il giornalista ci è andato poi giù duramente, attaccando in maniera diretta il calciatore ed il suo atteggiamento nei confronti di società e piazza: “Tu offendi i bambini caro Mario Rui, tu offendi i bambini! Un bambino sogna di giocare a calcio in Serie A, un calciatore che rifiuta di giocare a calcio perché pensa solo ai soldi è un calciatore commendevole”, le parole molto dure di Chiariello.

Il portoghese ha di fatto deciso di restare a Napoli pur sapendo di non giocare, atteggiamento che è stato condannato da molti, ed in particolare preso in esame dallo stesso Chiariello in diretta: “Mi dia una spiegazione del fatto che è rimasto senza giocare a spese del Napoli. É vergognoso!”, ha detto ancora il giornalista.