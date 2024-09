Napoli, nuovo ruolo per Tommaso Bianchini: ecco di che cosa si occuperà

Nuovo ruolo in dirigenza per Tommaso Bianchini: ecco quali saranno le sue nuove mansioni nel Napoli

Aria di cambiamenti nel Napoli. Solo pochi giorni fa, Tommaso Bianchini ha annunciato il nuovo dirigente Leonardo Giammaroli, che svolgerà il ruolo di Chief Global Business Development Officier.

In questi anni, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fissato alcuni obiettivi aziendali, legati alla internalizzazione del brand. La volontà della società azzurra è quella di essere sempre più influente e riconoscibile all’estero. Per raggiungere tali obiettivi, è necessario chiaramente inseguire risultati vincenti e acquistare calciatori stranieri. Ad esempio, i colpi Kim Min-Jae e Kvaratskhelia hanno alimentato una passione da parte di coreani e georgiani nei confronti del brand azzurro. Tant’è che allo stadio Maradona è noto vedere supporter che arrivano da Tbilisi con le maglie del Napoli.

Tommaso Bianchini, nel ruolo di Head of operations, sales & marketing da gennaio 2022, ha portato diverse novità, grazie alla sua esperienza nella commercializzazione del Napoli all’estero. Presto, però, potrebbe cambiare la sua posizione in dirigenza.

La Repubblica sicura: De Laurentiis vuole Bianchini nuovo dg del Napoli

Secondo il quotidiano la Repubblica, potrebbe esserci una prossima grande novità nella dirigenza azzurra. Infatti, Antonio Corbo questa mattina ha sottolineato tutti i passaggi dell’era De Laurentiis, dall’acquisto del club nel 2004 fino ai giorni nostri. E negli ultimi anni, il presidente ha inserito nell’equipe dirigenziale sua figlia Valentina, capace di dare un nuovo stile alle divise azzurre grazie alla collaborazione con Armani. E poi c’è la figura di Tommaso Bianchini.

Secondo Corbo, l’Head of operations, sales & marketing diventerà il “prossimo direttore generale” del Napoli. Sarà dunque il braccio destro di De Laurentiis. La sua visione potrebbe aiutare il numero uno azzurro a conquistare nuovi obiettivi dirigenziali. Solitamente il dg lavora a stretto contatto con la proprietà e il direttore sportivo, figure importantissime per una società.

E per eleggere un nuovo direttore generale, De Laurentiis ha bisogno di una persona fidata, che abbia raggiunto già risultati nel suo campo. Per questa ragione, probabilmente, Bianchini è l’uomo giusto in questo momento per compiere questo salto, poiché in pochi anni è riuscito a dare una sua impronta al lavoro, specialmente nell’ambito della brandizzazione.

Sempre secondo la Repubblica, il prossimo ‘obiettivo’ da conseguire sarà la festa dei 100 anni. Aurelio De Laurentiis ha progetti importanti in vista del 2026, quando il Napoli compirà un secolo. La rifondazione è già cominciata. La scelta di puntare su Antonio Conte non è altro che una conseguenza di una strada ben precisa intrapresa dalla proprietà azzurra.