Tour de force e niente riposo: il piano di Lobotka è pazzesco

Stanislav Lobotka impegnato con la Nazionale allenata da Calzona: ecco il programma in vista del match Cagliari-Napoli

Il Napoli ha lasciato partire 12 calciatori per questa finestra dedicata agli impegni delle Nazionali. Rafa Marin e Popovic hanno lasciato l’Italia per le rispettive selezioni giovanili, mentre tutti gli altri sono partiti per difendere i colori della nazionale maggiore. Tra questi, chiaramente anche Stanislav Lobotka.

Per Francesco Calzona è tra gli uomini più importanti della Slovacchia. Lo è chiaramente anche per Antonio Conte, che ha posto un veto sulla sua cessione in estate. Lobotka non si tocca. O almeno, non per quest’anno. Il giocatore ha espresso contentezza nel restare anche quest’anno in azzurro, ma non nasconde il desiderio di andare via per un club in particolare: il Barcellona. I blaugrana, già durante la sfida degli ottavi di Champions League, avevano espresso un particolare interesse per il regista slovacco. Ma non hanno mai potuto approfondire la questione per i problemi finanziari che hanno bloccato il mercato del club catalano.

In ogni caso, Stanislav Lobotka ha giocato da titolare entrambe le sfide di Nations League in programma. E sia contro l’Estonia, che contro l’Azerbaigian, Calzona non l’ha mai tirato fuori dal campo.

Il programma di Lobotka dopo la Slovacchia

Il giocatore azzurro rientrerà a Napoli con 180 minuti sulle gambe. Un carico di lavoro che dovrà essere smaltito il prima possibile, in vista dell’impegno di domenica prossima contro il Cagliari. Lobotka tornerà a disposizione martedì, quando tutta la squadra si allenerà dopo due giorni di riposo. Riposo chiaramente per chi è rimasto in città e non per lo stakanovista Stanislav, che se non dovesse rientrare con noie muscolari, sarà utilizzato a pieno regime da Antonio Conte.

I due impegni contro Estonia e Slovacchia sono terminati con due vittorie convincenti. Soprattutto la seconda sfida disputata quest’oggi contro la nazionale allenata da Fernando Santos. La Slovacchia ha conquistato una vittoria agevole per 2-0 davanti ai propri tifosi. Lobotka ha interpretato il suo ruolo nel migliore dei modi, con oltre il 90% di precisione nei passaggi e 4 contrasti vinti. Il successo della formazione allenata da Calzona è arrivato grazie alle due reti di Duda (su rigore) e Strelec, entrambe nella prima parte di gare. In quattro minuti la Slovacchia ha annichilito i propri avversari e chiudono questa finestra di settembre a punteggio pieno il gruppo di Nations League.