Lobotka rivela, cosa gli ha detto Conte appena arrivato al Napoli: bomba sulla cessione!

Stanislav Lobotka parla dal ritiro della nazionale slovacca svelando un retroscena su Conte appena arrivato al Napoli, ma soprattutto facendo una rivelazione sul suo futuro.

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha parlato dal ritiro della sua Nazionale. L’occasione è stata utile per fare un passaggio sulla sua permanenza in azzurro, con il regista di metà campo che ha svelato come sia stata fondamentale l’insistenza per trattenerlo di Antonio Conte.

Conte ha vietato la cessione di quattro giocatori e mi disse che non mi avrebbe lasciato partire. Futuro? Ho un contratto in corso, ma se dovessi partire preferirei andare al Barcellona o qualche altro top club, anche se ce ne sono pochi meglio del Napoli.

Conte fondamentale per la permanenza di Lobotka, ma nel suo futuro non esclude l’ipotesi Barcellona

Non solo Lobotka, il tecnico salentino ha voluto trattenere altri tre calciatori al Napoli: Di Lorenzo, Anguissa e Kvaratskhelia. Da questo asse è ripartito il progetto per riportare in alto i partenopei.

Lobotka ha però svelato un altro retroscena riguardante il suo possibile futuro. Il centrocampista non ha infatti negato che tra le sue ambizioni ci sia quella di giocare al Barcellona o in qualche altre top club europeo, spiegando – però – che sarebbe comunque complicato visto che meglio del Napoli c’è molto poco.