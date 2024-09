Osimhen, “invasione social” dei nigeriani contro il Napoli: cosa è successo

Victor Osimhen si è trasferito nei giorni scorsi ufficialmente al Galatasaray, in prestito dal Napoli. Dalla Nigeria sono tantissimi i tifosi che hanno attaccato il club azzurro sui social.

Alla fine, la questione legata a Victor Osimhen si è risolta nella maniera più sorprendente possibile con il passaggio in prestito al Galatasaray. Una soluzione che ha permesso a tutte le parti in causa di trovare un compromesso utile a evitare l’esclusione dalla rosa almeno fino a gennaio. Il club turco ha colto l’occasione, assicurandosi così un colpo di assoluto livello e che ha scatenato gli entusiasmi in terra turca.

La situazione, com’è inevitabile che sia, è stata seguita con forte interesse anche da parte dei tifosi della Nigeria, che vedono in Osimhen un vero e proprio simbolo. Sono numerose le interazioni social da parte dei nigeriani contro il Napoli e in difesa di Osimhen, anche sotto all’ultimo post pubblicato dai canali social del club azzurro sull’arrivo del centrocampista Scott McTominay. Una reazione, quello del tifo nigeriano, che ha scatenato l’inevitabile botta e risposta con i supporters partenopei, che intanto si godono i nuovi acquisti messi a segno ancor prima dell’addio – seppur a titolo temporaneo – del bomber ex Lille.

News SSC Napoli, pioggia di insulti dai tifosi nigeriani: tirato in ballo Osimhen

La vicenda Victor Osimhen ha tenuto tutti col fiato sospeso fino alle ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Anche oltre, se si considera che la partenza del nigeriano sponda Galatasaray si è concretizzata nei primi giorni di settembre, quando il mercato in Serie A si era già concluso ormai da giorni.

I tifosi della Nigeria e dell’attaccante ormai ex Napoli non hanno sprecato occasione per tornare ad attaccare, sui canali social della società partenopea, il Napoli. “Non vincerete mai più una partita, guardate come il nostro re Osimhen diventa il miglior marcatore in Turchia questa stagione. Imparerete tutti la lezione nel modo peggiore”, si legge in uno dei commenti allegati all’ultimo post social del Napoli inerente all’arrivo di Scott McTominay.

E poi ancora: “La vostra squadra retrocederà in questa stagione”, con tanto di bandiere nigeriane per sottolineare il riferimento evidente alla vicenda legata a Victor Osimhen. Non manca la risposta da parte dei tanti tifosi del Napoli, che hanno vissuto un’estate particolarmente movimentata in attesa di capire quello che sarebbe stato del futuro dell’attaccante, che si è poi accasato al Galatasaray.