“Napoli grande sfida”, le prime parole del neo-acquisto: i retroscena su Conte e sulla trattativa

Le prime parole del nuovo acquisto del Napoli sono da brividi: i retroscena su Antonio Conte e sulla trattativa

Nel bel mezzo della sosta per gli impegni delle Nazionali, il Napoli sta mostrando ai suoi tifosi le immagini degli arrivi dei nuovi acquisti. Una serie che sta appassionando moltissimo i supporter azzurri, che possono conoscere al meglio i propri beniamini.

Solo diverse ore fa, il club azzurro ha pubblicato il contenuto su McTominay e del suo arrivo in pompa magna all’Aeroporto di Capodichino. Più silenzioso, invece, l’acquisto di Billy Gilmour, sbarcato in Italia solo poche ore prima del match contro il Parma. I due scozzesi, poi, sono stati presentati al Maradona in occasione del match casalingo e successivamente sono partiti nuovamente per la Gran Bretagna, per disputare gli incontri di Nations League.

Gilmour: “Conte abituato a vincere. Ho una foto con lui”

Nell’ultimo video intitolato “#Turnupthemusic – Gilmour è finalmente azzurro!“, la SSC Napoli presenta il centrocampista vice-Lobotka, che ha fatto di tutto per far sì che la trattativa si concludesse con esito positivo. Settimane prima della firma sul contratto, il giocatore aveva fatto capire al Brighton di voler accettare questa nuova avventura. Per diverse ragioni legate al mercato, De Laurentiis e Manna hanno potuto completare l’operazione solo nell’ultimo giorno utile agli acquisti.

“Volevo che la trattativa si chiudesse, volevo venire a Napoli – spiega Billy Gilmour ai canali ufficiali del club mentre è in auto – Sono entusiasta, è una grande sfida. Il Brighton si è comportato molto bene, perché ha capito il motivo per cui volevo venire qua”. Il centrocampista classe 2001 ha avuto modo di conoscere in passato anche l’attuale allenatore azzurro: “Quando ero più giovane, Conte allenava il Chelsea. Lo incontrai quando firmai per il club. Perciò ho una foto con lui quando ero un ragazzino“.

Sempre su Antonio Conte, Gilmour ne parla ammirevolmente: “Ha vinto tanti trofei, è abituato a vincere. Perciò sono entusiasta – e aggiunge – Spero riusciremo a fare qualcosa di speciale”. Già da quando era in Inghilterra e attendeva la telefonata di Manna per l’ok alla partenza, Billy ha potuto vedere da lontano quanto siano calorosi i tifosi azzurri: “Questo entusiasmo ci aiuterà anche nella parte finale della stagione”. Stesso al Maradona, nella vittoria al cardiopalma contro il Parma arrivata in extremis, il nuovo acquisto azzurro ha potuto vedere con i propri occhi questo entusiasmo cosa sia capace di fare.