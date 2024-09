“Lascia il ritiro della Nazionale”, la notizia coinvolge l’azzurro: avete saputo?

Da poco ha lasciato il ritiro della Nazionale, dopo aver patito un problema fisico in questi giorni: arriva l’annuncio che coinvolge anche il calciatore del Napoli.

Tra una settimana riprenderà il cammino in campionato per il Napoli di Antonio Conte, che nei primi tre impegni ha portato a casa una sconfitta pesante per mano dell’Hellas Verona, proprio all’esordio, e due vittorie consecutive in casa con Bologna e Parma. L’obiettivo, non appena sarà archiviata la sosta delle Nazionali ora in corso, è quello di rompere il ghiaccio anche in trasferta: ad attendere i partenopei è il Cagliari, nella sfida in programma per domenica 15 settembre alle ore 18:00.

Nei prossimi giorni, a Castel Volturno torneranno man mano i calciatori impegnati con le proprie Nazionali: nella fattispecie, l’arrivo dei giocatori convocati dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti (Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori) dovrebbe essere previsto per la giornata di martedì. Frattanto, arriva una notizia da Coverciano che riguarda proprio il difensore Buongiorno, che potrebbe avere più spazio in seguito al forfait annunciato di Riccardo Calafiori. Quest’ultimo non sarà disponibile nel prossimo match contro Israele, motivo per cui c’è da aspettarsi l’impiego del numero 4 partenopeo dal primo minuto nella difesa a tre che metterà a punto Luciano Spalletti.

Italia, Calafiori out per infortunio: scalpita Buongiorno

L’infortunio di Riccardo Calafiori può essere un’occasione di non poco conto per il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno, impegnato con i suoi compagni in azzurro Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori in questa sosta per le Nazionali.

Nella fattispecie, l’ex difensore del Bologna (ora di proprietà dell’Arsenal) ha accusato un problema in seguito a un contrasto nel corso della sfida contro la Francia. Infortunio evidentemente non smaltito, con il calciatore che dunque è costretto ad alzare bandiera bianca insieme a Lorenzo Pellegrini (non al top per un fastidio muscolare).

Al posto di Calafiori, con ogni probabilità si vedrà in campo fin dal primo minuto Alessandro Buongiorno, sceso in campo a match in corso al Parco dei Principi proprio in luogo dell’ex centrale di Bologna e Roma. Il numero 4 del Napoli avrà così la chance di mettersi ben in evidenza in occasione della prossima sfida contro Israele, prima di poter rientrare a Castel Volturno per rimettersi nuovamente agli ordini del tecnico Antonio Conte, che tanto lo ha voluto in azzurro nell’ultima sessione estiva di calciomercato.