Accostato al Napoli, rivelazione clamorosa sul colpo a zero: ultim’ora da Fabrizio Romano

Il giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano si sbilancia circa il calciatore disponibile a parametro zero, che nelle settimane scorse è stato accostato al Napoli.

Archiviato il mercato estivo, almeno per quanto concerne i principali campionati europei, tutte le forze e le attenzioni sono ora volte all’elenco dei parametri zero. Tanti calciatori importanti sono ancora alla ricerca di una squadra che possa accoglierli, considerando che si è ancora nella prima fase di stagione e, per questo, c’è ancora il margine per potersi rimettere in carreggiata. Stando a quanto trapela, il Napoli non dovrebbe attingere dalla lista degli svincolati, malgrado nelle ultime fasi della sessione estiva si sia parlato anche di Antonio Candreva, senza contratto dopo la sua esperienza nella scorsa stagione in maglia Salernitana.

Il numero 87, però, non è stato l’unico calciatore tra quelli disponibili a costo zero a essere accostati al Napoli: nelle scorse settimane, infatti, si è parlato anche di Adrien Rabiot. Un profilo, quello dell’ex Juventus, senza dubbio di alto livello che, però, prevede dei costi senza dubbi importanti tra ingaggio e commissioni. Fattore che, probabilmente, ha reso questa suggestione di mercato fine a sé stessa, con il club di Aurelio De Laurentiis che ha poi virato su acquisti di un certo spessore, a titolo definitivo, come Scott McTominay e Billy Gilmour per la mediana a disposizione di mister Antonio Conte.

Calciomercato, Rabiot rifiuta Turchia e Arabia: è ancora senza squadra

Adrien Rabiot, a caccia di una squadra dopo che nello scorso 30 giugno non è stato rinnovato il contratto con la Juventus, sembra voler dire no alle sirene provenienti dalla Turchia. A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, secondo cui il francese non sposerà il campionato turco.

Di seguito, quanto scritto dal giornalista a tal riguardo sul suo profilo X ufficiale (ex Twitter, ndr):

“Così come successo per la Turchia, Adrien Rabiot non ha accettato le proposte provenienti dalla Saudi Pro League (campionato dell’Arabia Saudita, ndr). La sua volontà è quella di restare in uno dei cinque maggiori campionati europei”.

Il centrocampista francese, dunque, spinge per una soluzione tra la Serie A, la Premier League, la Ligue 1, la Bundesliga e la Liga. Mancano, però, degli scenari concreti per l’ex Paris Saint – Germain, accostato a più riprese nel corso dell’estate anche al Napoli di Antonio Conte, che alla fine ha completato la mediana con altre mosse di mercato.