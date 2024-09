Raspadori torna protagonista, le pagelle lo esaltano: tutti i voti dei quotidiani

Giacomo Raspadori rompe il lungo digiuno di gol, andando a segno nella sfida di venerdì sera contro la Francia: le pagelle dei quotidiani esaltano la sua prestazione.

Serata da incorniciare per l’Italia del Commissario Tecnico Luciano Spalletti, che torna a sorridere dopo mesi complicati in seguito al brutto Campionato Europeo disputato in estate. Vittoria importante, nei modi e nel risultato, quella portata a casa contro la Francia: tre le reti messe a segno, in risposta al gol iniziale firmato da Barcola, su evidente disattenzione del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Un episodio che ha condizionato il voto dei vari quotidiani per quanto riguarda il numero 22 azzurro, stando alle pagelle della rassegna stampa.

Pagelle esaltanti, invece, per Giacomo Raspadori, autore della terza rete della Nazionale Italiana e che ha dato la svolta tattica agli uomini di Luciano Spalletti non appena è subentrato a Lorenzo Pellegrini nel secondo tempo. Un segnale che Antonio Conte spera possa divenire un vero e proprio spartiacque, in positivo, in chiave Napoli, considerando il rendimento negli ultimi da parte dell’ex Sassuolo non impeccabile. Intanto, il numero 81 del club partenopeo può godersi una prestazione che sicuramente gli darà morale in vista delle prossime sfide, tra Nazionale e club.

Francia – Italia, i quotidiani incoronano Raspadori: pagelle super per l’azzurro

Voti alti per Giacomo Raspadori da parte dei vari quotidiani oggi in edicola, che hanno esaminato la prestazione da parte dell’attaccante in occasione della sfida di UEFA Nations League tra Francia e Italia, vinta dagli uomini di Luciano Spalletti per 3-1.

“È geniale nel controllo del terzo gol”, ha scritto l’edizione odierna di Tuttosport, che ha attribuito al numero 81 del Napoli un voto pari a 7. Punteggio analogo anche da parte de La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Il Mattino, mentre La Repubblica va oltre e gli assegna un bel 7,5.

Riconoscimenti importanti per Giacomo Raspadori, che ora avrà certamente l’obiettivo di rifarsi anche in maglia Napoli: l’arrivo in azzurro di Romelu Lukaku rischia di limitare il suo utilizzo in campo, ma il tecnico Antonio Conte ha più volte ribadito che la sua duttilità tattica può essere davvero preziosa. La sua capacità di giocare sia in mezzo al campo che sotto punta può essere un’arma di non poco conto per l’allenatore leccese, che ha voluto puntare anche su Raspadori per ricostruire quanto prima il Napoli.