“Ha scelto la sua nuova casa”, l’azzurro si è già calato nel mondo Napoli: l’incredibile retroscena

Il Napoli ha accolto diversi nuovi calciatori durante il mercato. Quest’ultimi, si stanno già calando nel mondo azzurro.

Il mercato estivo si è concluso con il Napoli che ha messo a segno l’operazione Billy Gilmour. Lo scozzese, però, non è l’unico colpa da novanta di questa sessione. Infatti, gli acquisti centrati dalla società son stati diversi e sopratutto tutti molto mirati. Dopo una telenovela durante circa tutta l’estate, gli azzurri sono riusciti ad ingaggiare Romelu Lukaku. Quest’ultimo, sarà l’erede naturale di Victor Osimhen per i prossimi anni. La dirigenza stravede per le qualità del belga, e ancor più Antonio Conte che l’ha voluto fortemente fin dal suo arrivo in Campania.

Ora la palla passa al belga, il quale ha il compito di farsi trovare pronto. Infatti, l’obiettivo principale è quello di ripagare al meglio la fiducia concessagli a suon di gol e giocate. Le qualità son tante, e il Napoli intende sfruttarle tutte. Lo stesso calciatore, però, è apparso molto voglioso di fare bene. Infatti, starebbe continuando a lavorare nonostante la sosta per le Nazionali. Oltre a ciò, però, Romelu Lukaku avrebbe scelto anche la sua nuova casa. Stamane, sono emersi nuovi dettagli sulla decisione dell’ex Roma.

Lukaku ha trovato casa a Napoli: svelato il luogo dell’abitazione

Romelu Lukaku è voglioso di fare bene con la maglia del Napoli. L’attaccante belga è apparso molto motivato fin dal suo arrivo, come dimostra anche la prima rete all’esordio ufficiale contro il Parma. Oltre a ciò, però, il calciatore starebbe anche lavorando su questioni extra campo che sono ovviamente fondamentali. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’ex Roma avrebbe scelto la sua nuova abitazione in città. In modo preciso, la residenza di Big Room dovrebbe essere a Pozzuoli. La scelta è arrivata in modo molto veloce, con il protagonista che ha tantissima voglia di iniziare questo splendido percorso.

Naturalmente, il belga ha preso il posto di Victor Osimhen nella rosa azzurra. Big Room è consapevole del fatto che porterà sulle spalle un peso molto importante, motivo per il quale è voglioso di fare bene. Infatti, l’attaccate continua a lavorare ininterrottamente a Castel Volturno per raggiungere la miglior forma fisica in vista della ripresa del campionato e non solo.