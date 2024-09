Francia-Italia, Spalletti spiazza tutti: la doppia scelta a sorpresa riguarda il Napoli

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali del Commissario Tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, per la sfida di UEFA Nations League contro la Francia.

L’Italia ritorna in campo dopo un’estate da dimenticare, segnata da un Europeo fallimentare e dalla necessità di ridare vigore a un progetto che, giocoforza, va rifondato. Si riparte dalla Francia, nella sfida valida per la UEFA Nations League. Nella prima giornata della competizione in questione, la Nazionale si ritrova davanti un ostacolo certamente di non poco conto, ma servirà comunque una prestazione importante per cercare di guardare con quanto più fiducia possibile al prossimo futuro.

In questi minuti, quando manca ormai poco al fischio d’inizio del match contro la Nazionale transalpina, sono state diramate le scelte ufficiali da parte dell’ex tecnico del Napoli, campione d’Italia nella stagione 2022-23. Confermato tra i titolari Giovanni Di Lorenzo, il cui campionato europeo è stato tutt’altro che da incorniciare. Resta in panchina, invece, Giacomo Raspadori: il numero 81 del club partenopeo ha perso il ballottaggio per una maglia da titolare in favore di Lorenzo Pellegrini, che agirà da sotto punta a Mateo Retegui. Assente, a sorpresa, anche Alessandro Buongiorno: l’ex centrale del Torino, arrivato all’ombra del Vesuvio in questa estate, partirà dalla panchina, dove sarà presente Alex Meret. Nel caso dell’estremo difensore ex SPAL e Udinese, la titolarità di Gianluigi Donnarumma era largamente prevedibile.

UEFA Nations League, le scelte ufficiali di Deschamps e Spalletti

Luciano Spalletti punta su Giovanni Di Lorenzo dal 1′: il capitano del Napoli è l’unico calciatore della rosa di Antonio Conte presente nella formazione titolare della sfida di UEFA Nations League contro la Francia. In panchina gli altri calciatori partenopei, quali Alessandro Buongiorno, Giacomo Raspadori e Alex Meret.

Di seguito, le formazioni ufficiali scelta dai due Commissari Tecnici Deschamps e Spalletti:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini, Retegui. CT: Spalletti. FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Y. Fofana, Kanté; Kolo Muani, Olise, Barcola; Mbappé. CT: Deschamps.

Niente da fare, dunque, per Alessandro Buongiorno: il numero quattro della SSC Napoli sembrava designato a una maglia da titolare, ma le riflessioni di queste ultime ore hanno portato il Commissario Tecnico Luciano Spalletti a puntare su Bastoni e Calafiori, oltre che Di Lorenzo.