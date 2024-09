Rinnovo sempre più vicino, si tratta con l’entourage del calciatore: è lo stesso di un neo azzurro!

In casa Napoli sta per partire la stagione dei rinnovi. Il primo protagonista potrebbe mettere nero su bianco nelle prossime settimane.

Si respira un grosso entusiasmo in casa Napoli grazie all’ottimo inizio di stagione. Le vittorie contro Bologna e Parma hanno ridato la giusta linfa agli uomini di Antonio Conte, i quali stanno ottenendo importanti risultati. Naturalmente, il campionato è appena iniziato e bisognerà essere costanti nel corso dell’annata. Intanto, però, la cura dell’allenatore salentino starebbe funzionando, regalando così al gruppo squadra un nuovo entusiasmo.

Gran parte del merito è anche della società. Quest’ultima, nonostante la mancata cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen, ha investito quasi 150 milioni di euro sul mercato. A Napoli, sono arrivati giocatori dal calibro internazionale che aumenteranno inevitabilmente il valore della rosa. Ancor prima di ciò, la dirigenza vorrebbe occuparsi di quegli uomini “intoccabili” per Antonio Conte. Non a caso, sono stati avviati i contatti per il rinnovo di un protagonista.

Meret-Napoli, si discute il rinnovo contrattuale: le ultime

Il Napoli è pronto a mettere a segno un’altra operazione. Questa volta, però, non si tratta di un nuovo acquisto ma bensì di una permanenza che farebbe sorridere Antonio Conte. L’allenatore fin dal suo arrivo in città ha dato grossa fiducia ad Alex Meret, il quale ha risposto in modo ottimale sul rettangolo verde. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il contratto dell’estremo difensore scadrà nel 2025, ma sono già in corso i colloqui per il rinnovo. L’agente è Federico Pastorello, proprio colui che ha contribuito all’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli.

Quindi, l’operazione potrebbe essere facilitata proprio dagli ottimi rapporti tra società e procuratore. Infatti, al momento si starebbe discutendo di cifre e non solo. Oltre a ciò, si respira un pacato ottimismo visto che ci sarà tempo e modo per approfondire ogni tipo di dialogo. Nelle prossime settimane, potrebbero esserci già novità importanti circa il futuro di Alex Meret. Attualmente, il portiere gode della massima fiducia del tecnico e della società, motivo per il quale riesce ad esprimersi al meglio tra i pali e non solo.