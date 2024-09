Gilmour, il fratello fa impazzire i tifosi del Napoli: il gesto inaspettato

Il fratello di Billy Gilmour ha fatto impazzire i tifosi del Napoli: spunta un gesto inaspettato dello scozzese

Ha fatto subito sognare i tifosi del Napoli con il suo arrivo in extremis nel mercato estivo. Billy Gilmour ha voluto intensamente vestire la maglia azzurra e si è già fatto amare dai sostenitori partenopei per questo. L’ex Brighton avrebbe così tanto insistito pur di trasferirsi all’ombra del Vesuvio, da costringere il club di Premier League a farlo partire nonostante l’infortunio di O’Riley.

Lo scozzese sarà impegnato in Nations League contro Polonia e Portogallo, oggi e domenica, in compagnia del connazionale McTominay. E’ in trepidante attesa di debuttare con la maglia azzurra e anche Antonio Conte spera di averlo il prima possibile a disposizione per poterlo allenare e fargli conoscere i nuovi compagni. Sarà lui a dover far rifiatare Lobotka e provare a prendersi le chiavi del centrocampo.

Gilmour, il fratello cita Maradona: il gesto fa impazzire i napoletani

Intanto, anche la famiglia di Gilmour ha iniziato a godersi la città. La scorsa settimana, il fratello e i genitori del centrocampista erano al Maradona per assistere alla partita contro il Parma e si sono anche fatti immortalare in una foto ricordo. Proprio Harvey, il fratello di Billy, in queste ore ha deciso di rendere omaggio a Napoli, con una citazione del grande Diego, che ha iniziato a fare il giro sui social.

“Certo, gli inglesi magari mi odiano tanto, ma gli scozzesi mi amano e questo conta”. Questa è la frase di Diego Armando Maradona che il fratello di Billy Gilmour ha deciso di condividere sui propri social. Dopo il famoso gol con la “Mano de Dios” la leggenda del Napoli non fu mai particolarmente amata in Inghilterra, al contrario della Scozia, da sempre rivale degli inglesi e dunque al fianco dell’argentino.

Un gesto, quello di Harvey sul proprio account, che ha fatto subito impazzire i tifosi azzurri, ora desiderosi di vedere Billy in campo il prima possibile. Un occhio lo daranno sicuramente già questa sera, nella sfida contro la Polonia, in programma alle 20.45 ora italiana.