UFFICIALE – Osimhen-Galatasaray, c’è l’annuncio del Napoli: svelato anche il rinnovo

L’ufficialità è arrivata proprio in queste ore: Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray, il comunicato della SSC Napoli.

Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray. In queste ore si è parlato tanto del passaggio del bomber nigeriano al club giallorosso, e si aspettava di fatto quella che doveva essere un’ufficialità in queste ore. E’ arrivata, ed è stata proprio la SSC Napoli a diramare un comunicato che conferma il passaggio del centravanti in Turchia a titolo temporaneo. Un telenovela, quella legata al futuro di Victor, durata sostanzialmente tutta l’estate, con colpo di scena finale degno delle migliori serie tv.

Niente Paris Saint Germain, niente Chelsea, niente Premier League nemmeno Saudi Pro League: nessuno si è presentato alla corte di Aurelio De Laurentiis per pagare i 130 milioni della clausola rescissoria. Al tempo stesso, il presidente del Napoli non ha accettato l’eventualità di giocare al ribasso, ed è per questo che si è arrivati ad una situazione di stallo che ha portato il giocatore classe ’98 a restare a Napoli. Momentaneamente, si intende: il tutto ha avuto una svolta alla chiusura del mercato italiano, mentre in altre realtà era ancora possibile trattare.

Quella turca, nella fattispecie, ha rappresentato una via d’uscita importante per Osimhen ma anche per il Napoli che ha cosi evitato di tenere in tribuna un giocatore importante con un ingaggio di oltre 10 milioni di euro all’anno.

Osimhen-Galatasaray, è arrivato il comunicato ufficiale del Napoli

Le immagini dell’arrivo di Osimhen in Turchia, la prima foto con la maglia giallorossa e la notizia di ieri sulla visite mediche in corso: tutti indizi che hanno lasciato presagire pochi dubbi sul passaggio del nigeriano al Galatasaray, un’eventualità che si è fatta sempre più concreta con il passare delle ore. Il club azzurro, attraverso un comunicato apparso sui social, ha confermato il trasferimento di Osimhen ma anche la possibilità di rinnovare il contratto dell’attaccante ex Lille.

“La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen al Galatasaray”, recita il comunicato apparso proprio sul profilo ‘X’ del Napoli. Come detto, il club ha anche confermato di aver raggiunto un accordo con Osimhen per il possibile rinnovo.

“Contestualmente, il Club ha raggiunto con il tesserato un accordo per un’opzione, a proprio favore, di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027″, ha cominciato il Napoli. Tutto è bene quel che finisce bene, o almeno sembra, con le parti che hanno raggiunto una soluzione ‘pacifica’ e che ha evitato il peggio.