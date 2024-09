Contatti improvvisi per il ritorno immediato in Serie A: l’ex Napoli spiazza tutti!

La notizia riguardante l’ex Napoli è pronta a spiazzare tutti i tifosi azzurri: contatti a sorpresa per il suo ritorno immediato nel campionato di Serie A.

Il calciomercato non finisce mai, soprattutto se la sessione estiva si è chiusa da appena pochi giorni. Ad insegnarlo, fuori da ogni dubbio, è Victor Osimhen, che nelle prossime ore sarà ufficializzato come nuovo calciatore del Galatasaray, dopo che il club club turco è riuscito in questi giorni a strappare l’ok di tutte le parti in causa per l’affare a titolo temporaneo. Ciò è stato reso possibile grazie al fatto che il mercato del campionato turco è ancora aperto, sia in entrata che in uscita.

Le sorprese in questi giorni, però, potrebbero arrivare dalla lista dei svincolati: l’ultima notizia, a tal proposito, riguarda proprio l’ex Napoli Kostas Manolas. Reduce dalla breve esperienza con la maglia della Salernitana nella scorsa stagione, il calciatore greco è in contatto con la Roma, club da cui il club azzurro lo prelevò nell’ambito dell’operazione che coinvolse, a suo tempo, anche Amadou Diawara. Possibile che il calciatore possa ritornare nella Capitale, firmando così un accordo che, se confermato, avrebbe davvero dell’incredibile.

Sorpresa Manolas: si lavora per il ritorno alla Roma

È tutto vero, oltre che clamoroso: Kostas Manolas potrebbe fare il suo ritorno alla Roma, dopo la breve esperienza con la maglia della Salernitana. Club e calciatore sono in contatto, con l’ex Napoli che potrebbe così tornare a vestire la maglia dei capitolini. Affare a parametro zero quello in ballo, con le prossime ore che a questo punto si delineano come quelle decisive per capire fino in fondo i margini dell’eventuale fumata bianca.

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, secondo cui le parti sono al lavoro per finalizzare il tutto. Di seguito, quanto riportato a tal riguardo:

“I contatti tra le parti sono in corso, con i giallorossi che sarebbero disposti a offrire al greco un contratto di un anno a 500 mila euro”.

Operazione che avrebbe del clamoroso, considerando anche che il greco non è riuscito a imporsi nel corso della sua ultima esperienza in Serie A, nella scorsa stagione, con la maglia della Salernitana. In giallorosso, Manolas ritroverebbe Daniele De Rossi, questa volta però nelle vesti di allenatore e non di compagno di squadra.