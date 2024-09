Rivelato il segreto a Conte su Kvaratskhelia: “Così può segnare più gol”

Consiglio importante per Antonio Conte su come utilizzare al meglio Kvaratskhelia: arriva il suggerimento dalla Georgia

Khvicha Kvaratskhelia ha cominciato la stagione con un ottimo piglio. L’arrivo di Antonio Conte sembra averlo vivacizzato in fase offensiva, tant’è che con il Bologna sono arrivati un gol e un assist; con il Parma, invece, una prestazione da vero leader e trascinatore, anche senza marcare il segno nel tabellino.

L’attaccante georgiano in questo momento è a lavoro con la dirigenza e il suo agente per rinnovare il contratto con il Napoli. Il club azzurro ha fatto di tutto per blindare il ragazzo, rifiutando cifre altissime da parte del PSG pur di non cederlo da quest’estate. Antonio Conte ha chiesto e ottenuto la permanenza di Kvara, che sta ripagando con ottime performance e sacrificio.

Ma c’è un aspetto, che il mister sembra aver capito studiando il Napoli dell’anno scorso e il giocatore. Un suggerimento che è arrivato dalla Georgia già tempo fa e che nessuno finora aveva colto. Oggi, il ct della nazionale georgiana ha spiegato perché Kvaratskhelia in una certa posizione in campo può fare molti più gol

Sagnol: “Contento che Kvaratskhelia giochi centrale nel Napoli, ecco perché”

Nella conferenza stampa odierna di Willy Sagnol, il ct della Georgia, si è parlato del nuovo ruolo ricoperto da Kvaratskhelia nel Napoli. Da quando è arrivato Antonio Conte, il 77 azzurro è stato accentrato e ha maggior libertà di movimento. Addirittura va a prendersi palla a centrocampo, da vero fantasista. E secondo il commissario tecnico della Georgia questo fattore favorisce le buone prestazioni del giocatore.

“Con noi gioca da due anni e mezzo in posizione più centrale – ammette Sagnol ai media – Sono contento che Kvara giochi anche nel Napoli più centrale, perché è il tipo di giocatore che prende decisioni. E chi prende decisioni, deve giocare centralmente, perché sono più vicini alla porta”. Oltretutto, secondo l’ex difensore della Francia, questo facilita il discorso marcature: “Può segnare molti gol, fare più passaggi: ecco perché ho cambiato la sua posizione da ala sinistra ad attaccante centrale. Non ho bisogno di lui sulla sinistra”.

Insomma, Conte ne trarrà benefici, secondo il ct della Georgia, mantenendo Kvara dietro la punta. Una soluzione che non è stata pensata dai tre allenatori dello scorso anno (Garcia, Mazzarri e Calzona); tantomeno da Spalletti nell’anno dello Scudetto.