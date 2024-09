“Ha rifiutato anche ingaggi più alti!”: l’assurda rivelazione su Mario Rui

La rivelazione in queste ore ha spiazzato tutti e riguarda Mario Rui: cosa è successo in questa sessione estiva di calciomercato?

Il mercato in casa Napoli si è chiuso con il botto: la cessione di Victor Osimhen organizzato in un lampo, con il suo passaggio al Galatasaray, ha lasciato tutti ovviamente senza parole. Una soluzione che farà bene alla squadra ed allo stesso giocatore, un modo per venirsi incontro e magari strutturare meglio la partenza del nigeriano la prossima estate.

Certo, non c’era solo Osimhen a poter lasciare Napoli proprio nelle ultime ore. Anche Mario Rui, infatti, è finito fuori dalla Lista presentata dal Napoli, e dunque poteva lasciare la città partenopea in queste ultime ore, magari proprio con la Turchia come meta ambita.

Napoli, niente addio per Mario Rui: l’assurda rivelazione di Pedullà

Eppure, il terzino portoghese è rimasto a Napoli ed ora dovrà guardare i prossimi mesi dalla tribuna. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato proprio di questo argomento attraverso il proprio canale YouTube, rilanciando delle rivelazioni molto particolari.

“La vicenda Mario Rui meriterebbe un focus importante: rifiuta qualsiasi cosa per il gusto di rifiutare. Guadagna soldi importanti ma è fuori dai giochi, Conte gli ha detto che non rientra nei piani perché ha altre idee: penso sia giusto”, ha detto Pedullà.

“Ha avuto 4-5 proposte incredibili, con soldi superiori all’attuale ingaggio. E resta lì a bagnomaria. Il San Paolo – spiega ancora Pedullà – gli avrebbe fatto un contratto fino a dicembre 2028, con soldi in più. Ha detto ‘no’ a questa e altre cose, il suo procuratore Mario Giuffredi gli ha detto: ‘Allora ti saluto! Non puoi pesare su un club che ti ha regolarmente pagato e ti ha dato tanto, e decidi di star li perché ti fa comodo”, ha ancora spiegato il giornalista di Sportitalia.