Osimhen, Di Marzio svela la cifra della nuova clausola: c’è anche la FOTO della partenza

Serata movimentata in casa Napoli per il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray. Il calciatore, stando a quanto trapelato in questi ultimissimi minuti dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è in viaggio per Istanbul, dove sono già tantissimi i tifosi ad attenderlo all’esterno dell’aeroporto cittadino. È stato lo stesso giornalista di Sky Sport ad aver pubblicato la foto della partenza del nigeriano, che nelle prossime ore si legherà ufficialmente al club del campionato turco.

Sul suo profilo X ufficiale, inoltre, Gianluca Di Marzio ha reso noto i dettagli della clausola rescissoria che il calciatore godrà nei confronti del club del presidente Aurelio De Laurentiis dopo la firma con il Galatasaray. Nel dettaglio, questi i termini del nuovo accordo:

“Il club turco ha raggiunto l’accordo con il Napoli per il prestito secco. Inoltre, il Galatasaray pagherà interamente lo stipendio del classe 1998 fino al 30 giugno 2025. Il Napoli si è riservato poi un’opzione di rinnovo automatico fino al 2027, nel casso non riuscisse a vendere il giocatore entro giugno 2025. Un prolungamento con stesso stipendio e una clausola da 80 milioni di euro”.

Tutto definito, dunque, per il passaggio del calciatore in Turchia.

Osimhen al Galatasaray: nelle prossime ore l’arrivo a Istanbul

La foto pubblicata in questi istanti dal giornalista Gianluca Di Marzio non lascia dubbi: Victor Osimhen è partito alla volta di Istanbul per legarsi ufficialmente al Galatasaray, club che lo accoglierà nelle prossime ore a titolo temporaneo.

Una soluzione che permette a tutte le parti in causa di trovare il giusto compromesso: il Napoli, così facendo, si vedrà sollevato dal pagamento dell’ingaggio del calciatore (di circa dieci milioni di euro netti, ndr) e potrà evitare una svalutazione ulteriore del cartellino che con la scelta di tenerlo fuori rosa sarebbe stata inevitabile. Il calciatore, nel frattempo, potrà continuare a giocare, con la speranza quanto prima di trovare club interessati alla sua acquisizione. Un vero e proprio affare, invece, per il Galatasaray, che a certe condizioni si ritrova un calciatore dal livello assoluto e che sta già facendo sognare l’intera piazza, così come si evince dalle immagini che arrivano nella serata di oggi da Istanbul.