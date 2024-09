Caso Neres, parla il Prefetto di Napoli: “Ho già sentito il calciatore. Vi svelo su cosa stiamo lavorando”

David Neres è stato vittima di un bruttissimo episodio al termine del match contro il Parma. Il giocatore ha subito una rapina da due malviventi.

Non sono ore facili per David Neres. Il calciatore del Napoli, da poco arrivato in città, ha già dovuto fare i conti con una situazione surreale. Infatti, al termine della partita contro il Parma, il brasiliano è stato vittima di una rapina che ha costretto lui e la sua famiglia a vivere attimi di vero terrore.

Al calciatore è stato rubato un orologio da circa 100 mila euro, assicurando così ai malviventi un gran bottino. La situazione ha però scosso l’intera città, la quale si è schierata subito dalla parte dell’azzurro. Non a caso, anche il Prefetto del capoluogo campano ha avviato delle indagini approfondite. Nel corso degli minuti, si è reso anche protagonista di alcune dichiarazioni importanti.

Di Bari: “Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i colpevoli”

Stamane, su “Radio CRC” nel corso della trasmissione “Un Aperitivo con Marco Giordano” è intervenuto il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, in merito alla situazione legata a David Neres. Di seguito le sue parole.

“L’episodio crea tanto allarme e provoca sconcerto. Io credo che la città di Napoli sia una delle più accoglienti al mondo, quindi straordinari per tale motivo. Ho piena fiducia nella forza di polizia nella speranza che quanto prima vengano invidiati i colpevoli. Sono atti da condannare, motivo per il quale noi stiamo attivando ogni misura possibile a scopo di prevenzione. Ho parlato con la vittima, l’ho rassicurato. Adesso il ragazzo è tranquillo.

Sul Napoli: “Il club è tanto amato e non merita di essere sfregiato da tali episodi. Stiamo attuando misure preventive affinché non accadano più tali vicenda.”.