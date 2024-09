Anguissa bastonato in diretta dall’ex Napoli: “E’ ciondolone, si addormenta”

Anguissa è stato criticato da un famoso ex attaccante del Napoli, che l’ha definito ciondolone: perderà il posto a favore di McTominay

Il Napoli chiude la terza giornata con una vittoria strappata in extremis, grazie alla rete di Anguissa. La sua partita contro il Parma non è stata memorabile. E probabilmente in altre situazioni Conte avrebbe chiamato la sostituzione, magari già all’intervallo. Purtroppo, però, in panchina non c’erano alternative al centrocampista camerunese, che ora partirà per gli impegni in Nazionale.

Nella puntata di Sky Calcio Club post Juventus-Roma, tutti gli ospiti del programma di Fabio Caressa hanno commentato il Napoli. E tra gli opinionisti fissi, figura anche l’ex attaccante azzurro Paolo Di Canio, entrato nel cuore dei tifosi azzurri per una splendida rete segnata al San Paolo contro il Milan.

L’ex centravanti non è stato molto tenero con il club, specialmente per l’entusiasmo visto dopo il successo contro il Parma: “Il Napoli aveva perso la partita, ha segnato senza portiere. Quei due tiri un portiere li avrebbe parati. Sarebbe finita diversamente, il Parma ha meritato in alcune situazioni. La vittoria va bene, perché in questi momenti devi costruire e aiuta, ma la malattia è ancora lì. E poi c’è carenza dietro”.

Anguissa bocciato da Di Canio: “Meglio McTominay con Lobotka”

Paolo Di Canio, oltre a sottolineare l’aspetto di un Napoli ancora malato e da curare, bastona Frank Anguissa, autore di una prestazione non del tutto convincente contro il Parma. Inoltre, con l’acquisto di McTominay, ora le gerarchie potrebbero cambiare: “Oggi il Manchester senza Scott McTominay ha fatto dei danni…”.

Poi l’ex attaccante azzurro ha spiegato: “Se Conte dovesse confermare questo modulo con i due centrocampisti, io credo che McTominay sia il più adatto ad affiancare Lobotka perché è aggressivo, può fare inserimenti. Anguissa, che ha segnato contro il Parma, è un po’ ciondolone. Magari migliorerà, ma si addormenta, si perde, magari fa la corsa sbagliata. Mentre McTominay dà sostanza, è applicato, è intelligente”.

In effetti, l’acquisto dello scozzese sembra essere volto proprio a creare il ballottaggio con Anguissa, che in passato ha mostrato anche di giocare a livelli altissimi. In questo inizio stagionale, invece, sembra fare un po’ fatica nel rispettare i compiti assegnati da Antonio Conte. E più in generale, è l’intero reparto a dover modificare un po’ l’assetto tattico e l’approccio al pressing, altrimenti si rischiano imbucate come quelle viste nel primo tempo di Napoli-Parma.