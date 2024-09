Napoli-McTominay, spunta il retroscena: la decisione del calciatore

McTominay ed il passaggio al Napoli, in queste ore è emerso un retroscena molto interessante legato proprio al calciatore scozzese.

Quello di Scott McTominay è stato un acquisto che ha creato grande entusiasmo all’interno dell’ambiente partenopeo. Il Napoli ha lavorato molto in queste settimane per mettere le mani sul centrocampista scozzese, intavolando una trattativa importante con il Manchester United e che ha richiesto una disponibilità economica importante da parte di Aurelio De Laurentiis.

Giovanni Manna è riuscito a portarlo all’ombra del Vesuvio con la soddisfazione del club ed ovviamente della piazza, che ha visto arrivare in città in queste ore un calciatore di spessore, qualità e soprattutto grande esperienza. C’è un retroscena interessante emerso proprio in queste ore e che riguarda l’arrivo di McTominay in azzurro.

Napoli-McTominay, rifiutati due club per accettare: il retroscena

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, la volontà di McTominay è stata decisiva nell’affare con il Napoli: il centrocampista scozzese avrebbe rifiutato ben due proposte per accettare il club azzurro. Fulham ed Aston Villa avevano messo nel mirino il centrocampista, salvo poi trovarsi di fronte la volontà granitica di voler venire al Napoli.

Una posizione che testimonia anche la grande personalità di un calciatore che adesso sarà a disposizione di Conte, toccherà proprio all’allenatore riuscire a trasformarlo e renderlo un protagonista indiscusso di questo Napoli.