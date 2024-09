“Viva preoccupazione”: Napoli, il messaggio del Prefetto dopo la rapina a Neres

Il messaggio del Prefetto di Napoli dopo la rapina che ha subito David Neres dopo la partita contro il Parma

La vittoria contro il Parma per 2-1 è stata macchiata da un brutto episodio successo proprio fuori allo stadio. Il Napoli ha rimontato l’iniziale vantaggio di Bonny con i gol di Lukaku, all’esordio in maglia azzurra, e Zambo Anguissa. Una partita molto particolare, segnata dall’espulsione nel secondo tempo di Suzuki per un brutto fallo su David Neres.

David Neres dopo un’ottima prestazione, in cui oltre a propiziare l’espulsione di Suzuki ha fornito anche un assist per il gol di Anguissa. Ma fuori allo stadio ha subito una rapina tremenda: i malviventi hanno rotto il vetro del van e minacciato la sua famiglia per il suo orologio di lusso.

Le parole del Prefetto di Napoli dopo la rapina

A parlare della rapina subita da David Neres è stato il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Di seguito, le dichiarazioni riportate da ‘Il Mattino’: “Viva preoccupazione per quanto accaduto, che sarà oggetto di specifica analisi in occasione della prossima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, fissata per giovedì prossimo 5 settembre alle ore 9.30 allo scopo di promuovere le ulteriori iniziative di prevenzione“.

La speranza è che le forze dell’ordine riescano a ritrovare il bottino dei malviventi e che la città diventi più sicura per tutti i suoi cittadini. La riunione del comitato provinciale servirà soprattutto a questo.