Raspadori a Dazn: “Mio ruolo? Giocato di più come centravanti, ma le mie caratteristiche…”

Sarà ancora Raspadori a partire dal primo minuto nella sfida contro il Parma. L’attaccante ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn.

Giacomo Raspadori partirà ancora una volta titolare nel match contro il Parma. In attesa che Romelu Lukaku si inerisca al meglio all’interno del gruppo azzurro, sarà ancora una volta l’ex Sassuolo a guidare l’attacco azzurro, con Kvara e David Neres alle sue spalle.

Proprio l’attaccante ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn, soffermandosi su quella che è la figura di Antonio Conte e quanto l’allenatore sta dando alla squadra in queste settimane: “Cosa mi chiede Conte? Mi sta dimostrando grande fiducia, stiamo lavorando per entrare nel migliore dei modi nei suoi meccanismi. Oggi sarà una partita dove vogliamo dare continuità alla settimana scorsa, la cosa che conta di più sono i tre punti”, ha detto Raspadori.

Napoli-Parma, Raspadori nel prepartita

Raspadori ha risposto anche ad una domanda relativa a quello che sarebbe il suo vero ruolo, la sua naturale posizione tattica: “Mio vero ruolo come sotto punta come nel Sassuolo? Sono in parte d’accordo. Per le mie caratteristiche tecniche e fisiche sia il ruolo dove posso esprimermi meglio”, le sue parole a Dazn.

“Ma è vero anche che il ruolo dove ho giocato più partite, anche in nazionale, è la prima punta, di sicuro con caratteristiche differenti”, ha detto ancora Raspadori.