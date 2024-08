“Osimhen? Vi svelo cosa è successo con l’Al-Ahli”: l’annuncio dell’esperto sulla mancata cessione

Il futuro di Victor Osimhen continua a far discutere nonostante la fine del mercato. L’annuncio dell’esperto sul caso legato al nigeriano.

Le ultime ore di Victor Osimhen son state tutt’altro che semplici. Il calciatore nigeriano, ormai certo della cessione, non ha trovato nessun acquirente e dovrà quindi restare a Napoli almeno fino a gennaio. Nonostante l’epilogo sia stato poco felice, gli ultimi minuti di calciomercato avevano avvicinato sensibilmente l’attaccante all’Arabia Saudita. Infatti, l’Al-Ahli era pronto a ricoprire d’oro il calciatore, ma non la società azzurra facendo saltare così la trattativa

Negli ultimi minuti, son tanti gli esperti che hanno provato ad analizzare la situazione delicata. Al momento, Victor Osimhen non è stato inserito nella lista Serie A, sottolineando così ancor più la frattura tra calciatore e società. A tal proposito, Carlo Alvino ha provato quantomeno ad analizzare la vicenda in vista dei prossimi giorni e non solo.

Continua a far discutere il caso legato alla mancata cessione di Victor Osimhen. Nelle ultime ore, Carlo Alvino, noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” in onda su “Kiss Kiss Napoli” analizzando la situazione legata al nigeriano. Di seguito le sue parole.

“Chi ha fatto le promesse non è riuscito a mantenerle in questa vicenda. Invece, il Napoli continua a tenere dritta la barra del proprio atteggiamento: Osimhen non verrà svenduto. L’esclusione dalla lista non è un atto punitivo, ancor più perché ci saranno i tempi supplementari in questa situazione. L’Al-Ahli ha voluto accontentare il calciatore, ma non il Napoli che però non aveva chiesto neppure la cifra presente nella clausola. Dopodiché gli arabi hanno alzato un muro per una cifra irrisoria, ma forse nei prossimi giorni con un po’ di buon senso si potrà chiudere questa pagina”.