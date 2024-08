Napoli-Parma, le possibili scelte di Conte: spunta un dubbio nell’undici titolare

Il Napoli è pronto ad affrontare il Parma allo stadio Maradona. Di seguito le ultimissime sulle possibile scelte di Antonio Conte.

Manca sempre meno al prossimo impegno del Napoli contro il Parma. Gli azzurri ospiteranno gli emiliani allo stadio Diego Armando Maradona per il match che sarà valido per la terza giornata di Serie A. Dopo l’inizio disastroso e la vittoria contro il Bologna, gli uomini di Antonio Conte proveranno ad ottenere nuovamente bottino pieno nella sfida interna. D’altra parte, però, ci sono i ragazzi di Fabio Pecchia che hanno stupito in questo inizio di stagioni. Infatti, i gialloblù sono reduci dalla vittoria contro il Milan per 2-1.

Naturalmente, Antonio Conte e i suoi non dovranno “sottovalutare” il match, ancor più perché si tratta ancora di calcio “estivo”, con le insidie dietro l’angolo. A tal proposito, il tecnico azzurro vorrebbe affidarsi agli uomini migliori ed avrebbe già scelto il possibile undici titolare. Infatti, negli ultimissimi minuti, sono emersi nuovi dettagli circa le scelte dell’allenatore salentino.

Napoli-Parma, c’è il ballottaggio Olivera-Spinazzola: le ultime

Sono ore importantissime quelle che precedono il match tra Napoli e Parma. Gli azzurri proveranno a fare bene dinanzi al proprio pubblico, nonostante l’avversario viva un momento di forma smagliante. Come riportato da “Sky” Antonio Conte non vuole farsi trovare impreparato e starebbe già scegliendo l’undici titolare. Infatti, il tecnico azzurro potrebbe riconfermare lo stesso undici che ha sconfitto il Bologna, anche se al momento è in corso il ballottaggio tra Olivera e Spinazzola per la fascia sinistra. I due esterni si contendono una maglia da titolare, con i dubbi che verranno sciolti solo poco prima del fischio d’inizio.

Per i restanti dieci ci son ben pochi dubbi. Infatti, il tecnico dovrebbe riproporre il 3-4-2-1. In porta ci sarà Meret che dinanzi a sé troverà Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo. In mezzo al campo spazio a Lobotka e Anguissa, mentre la fascia sinistra sarà affidata a Mazzocchi. L’attacco invece sarà lo stesso dell’ultima uscita, con Kvaratskhelia e Politano che agiranno alle spalle di Raspadori.