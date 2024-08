Manna a Dazn: “Osimhen non vuole giocare per il Napoli! Su Folorunsho e Mario Rui…”

Ha parlato Giovanni Manna: il direttore sportivo del Napoli ha fatto il punto dopo la chiusura del mercato, il caso Osimhen ed altri argomenti.

Il Napoli si prepara per la terza sfida di questo inizio di campionato. La squadra azzurra, dopo la vittoria con il Bologna, proverà a centrare il secondo successo di fila contro un Parma che nasconde diverse insidie. Lo sa bene Antonio Conte che schiera il campo il miglior undici possibile, in attesa di inserire quelli che sono gli ultimi innesti arrivati dal mercato: Lukaku, McTominay e Gilmour saranno pedine importanti sulle quali lo stesso Conte potrà fare affidamento dopo la sosta.

Intanto il mercato si è chiuso in maniera scoppiettante, e questo si è evinto proprio negli ultimi giorni con il Napoli che ha chiuso una serie di operazioni importanti. Ne ha parlato Giovanni Manna, direttore sportivo, ai microfoni di Dazn: “Soddisfatto del mercato? Siamo sicuramente contenti, perché i tifosi devono essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Nonostante le difficoltà, il mercato bloccato da alcune dinamiche, il presidente ci ha dato la possibilità di investire ed inserire elementi importanti che sicuramente ci daranno una mano”, la parole di Manna.

“Osimhen? La situazione è estremamente chiara dalla fine dell’anno scorso, dall’inizio del ritiro,. Noi abbiamo cercato di assecondarlo. Poi è chiaro, il mercato è stato complicato, c’è una domanda e c’è un’offerta, pensavamo di aver concluso una trattativa, non è andata a buon fine”, ha detto Manna. “Abbiamo fatto inestinti importanti, abbiamo acquisito Lukaku, abbiano tenuto Raspadori e Simeone, non era scontato., lui ha espresso la volontà di non giocare per il Napoli, noi abbiamo fatto le nostre scelte. Il mercato è ancora aperto, ci sono tante opzioni, io non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di mercato”, le parole del direttore sportivo.