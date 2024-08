Ieri un eroe, oggi un caso per il Napoli: ha rifiutato il trasferimento

Rifiutato il trasferimento oltre-oceanico, ora le chance si riducono: l’eroe dello Scudetto del Napoli diventa un caso

La finestra estiva di calciomercato è stata piena di colpi di scena per i tifosi azzurri. Il Napoli ha annunciato 7 nuovi acquisti e l’ultimo quasi al fotofinish. Billy Gilmour ha dovuto svolgere le visite mediche in Inghilterra, per poi firmare il contratto a distanza e completare tutto l’iter lontano dall’Italia.

E se per la campagna acquisti sono arrivate solo buone notizie e giocatori che fanno ben sperare, sul lato delle cessioni c’è stata qualche delusione di troppo. Innanzitutto, Victor Osimhen non ha trovato nessun club disposto a pagare la clausola rescissoria e a poche ore dal gong si è visto sfumare Chelsea e Al Ahli. Anche Michael Folorunsho era ad un passo dal trasferimento alla Lazio, ma tra i club non è stata trovata la formula per la cessione.

Inoltre, a Napoli scoppia un altro caso: l’eroe dello Scudetto ora diventa un esubero e con ogni probabilità sarà messo fuori rosa.

Mario Rui rifiuta il Brasile e resta a Napoli: lo scenario

Mentre per Folorunsho c’è la possibilità di ricucire lo strappo, per Mario Rui la situazione è ben diversa. Infatti, il suo spazio nella lista dei 25 potrebbe essere preso proprio dal neo-acquisto Billy Gilmour.

Il terzino portoghese è in uscita e da tempo è considerato fuori progetto da Conte e dal suo staff. Non è mai sceso in campo in match ufficiali in questo inizio stagionale e gli era stato dato l’ok a trovare una nuova squadra, tant’è che per settimane si è allenato a parte. Qualche club si è palesato di recente. La Gazzetta dello Sport riporta che il San Paolo, uno dei club più noti di tutto il Brasile, ha cercato Mario Rui, il quale però è rimasto scettico fino all’ultimo ad un trasferimento oltre oceanico. E infatti ha poi definitivamente rifiutato la destinazione, sperando in una chiamata in Europa. Chiamata che però non è ancora arrivata.

L’obiettivo del difensore azzurro sarebbe stato quello di tornare in Portogallo (chiusura calciomercato fissata al 2 settembre), ma ora le sue speranze sono dirette verso il campionato turco o addirittura quello arabo. Mario Rui non ha offerte e nel Napoli di Conte non ha futuro. E’ stato uno dei protagonisti dello Scudetto azzurro, ma ora rischia di dover salutare il club senza mai scendere in campo e da fuori rosa.